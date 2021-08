El mundo espera el debut de Lionel Messi en el PSG

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Lionel Messi, tras casi 16 años en Barcelona de España, está en condiciones de debutar hoy, probablemente ingresando en la segunda etapa, con los colores del París Saint Germain (PSG) como visitante ante Reims en un partido de la cuarta fecha de la Ligue 1, que se jugará a estadio repleto y con una gran expectativa a nivel mundial.



El encuentro Reims-PSG se disputará desde las 15.45 (Espn) en un escenario pequeño, con 21.684 de aforo, y sin la majestuosidad que ameritaría la ocasión.



No será un día más para la historia del fútbol, el debut de Messi con la camiseta del PSG no pasa inadvertido para nadie en el planeta, ya que ver al extraordinario futbolista con otros colores que no sean los blaugranas catalán y el celeste y blanco del seleccionado argentino, no estaba en la mente de nadie.



“Veremos cómo está y definiremos si juega mañana (por hoy)”, dijo ayer el argentino Mauricio Pocchettino, DT del PSG, que incluyó por primera vez al astro en una convocatoria.



La ida de Messi del Barcelona, traumática, conflictiva e impensada en esta coyuntura, se sucedió con la velocidad de un relámpago y en pocas horas el 10 de la Argentina, reciente campeón de América, pasó del llanto de la conferencia de prensa en el Camp Nou, cuando notificó oficialmente su ida de Cataluña, a la sonrisa y felicidad que mostró al llegar a la luminosa París con su esposa Antonella y sus tres hijos.