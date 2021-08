La adrenalina al palo al telonear a los Rolling Stones

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Joaquín Levinton recordó cuando con Turf fue telonero de los Rolling Stones. “Fue entre algo muy lindo y muy peligroso a la vez. Porque el día anterior a que nosotros toquemos, de telonera tocaba Meredith Brooks y el público en esa época era terrible, tiraban adoquines, botellas, de todo”, contó en Los Mammones (América) sobre el episodio que ocurrió en 1998. Entonces, recordó la advertencia que le hicieron antes de que aceptara ser el telonero de los Rolling: “El día que tocó Meredith le tiraron un botellazo de vidrio y cayó tendida la pobre mujer, se volvió a su país en un avión ambulancia bajo la promesa de no volver. Y me llama (Daniel) Grinbank que nunca te llama y me dice ‘corrés peligro de muerte en el concierto’ y nos dio la opción de no tocar”. Yo le dije ‘no, ya fue, que me maten’, no queríamos nada que no fueran los Rolling Stones”contó. ‘‘Esquivamos de todo, adoquines de verdad, yo decía ‘si superamos la primera canción ya tenemos la vida zafada’, era tema a tema. Era un desastre. Cuando terminó el tercer tema dije ‘listo, acá no nos matan’”, cerró.