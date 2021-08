Sporting ganó y se quedó con el primer puesto

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Finalmente se decidió que el partido entre Sporting y Corpus, que definió al primero de la zona 3 de la Liga Posadeña, se dispute. Durante la semana había sido postergado por casos de Covid-19, pero ayer hubo acción entre el Albirrojo y el Tricolor en cancha de Ágil de Gobernador Roca.



Por la 3ª y última fecha del grupo 3, el conjunto de Santo Pipó festejó gracias al tanto de Pablo Reis y se quedó con el primer puesto de la zona.



Ambos equipos estaban clasificados desde la fecha anterior, pero Sporting cerró la primera etapa con puntaje ideal y, al ser uno de los primeros, será local en los cuartos de final.



Por su parte, Corpus ya se prepara para lo que será la etapa de mano a mano en la Liga Posadeña e irá en busca de la sorpresa para llegar hasta la final.



En el otro encuentro del grupo, que sirvió para ponerle fin a la zona 3, Crucero logró sus primeros puntos en el campeonato. Fue 3-0 para el Colectivero ante Ágil, que cerró el certamen sin unidades.



Por el pasaje

Hoy podría empezar a definirse la zona 1, que todavía no tiene a ningún clasificado y los cinco equipos pelean por tres lugares para los cuartos de final.



Desde las 14 y en cancha de Brown, Atlético Posadas se medirá con La Picada. El Decano viene de quedar libre y necesita ganar para no sufrir en la última fecha.



Por su parte, el Tren del Oeste es uno de los líderes del grupo junto a Guaraní y un triunfo lo meterá en la siguiente fase del campeonato. De no ganar y hasta con una derrota, el conjunto de Villa Cabello deberá esperar a la última fecha, en la que quedará libre.



A las 16 habrá duelo de necesitados. Guacurarí y Huracán, los dos peores de la zona 1, se medirán en busca de su primera victoria. Ambos necesitan sumar de a tres para no perder ilusiones, de cara a lo que será una última fecha apasionante.



Hasta el momento, tienen su lugar en octavos Mitre y Brown por la zona 2; Sporting y Coprus por la zona 3 y Colectiveros, como el mejor tercero, ya que superó en puntos a Crucero.



Se puso en marcha

Con cuatro partidos se puso ayer en marcha el torneo del ascenso unificado de la Liga Posadeña y los que festejaron fueron Garupá FC y La Cantera.



En Santo Pipó, el Tricolor dio vuelta su partido ante el local Tigre y lo venció por 2-1 por la zona B, mientras que en el inicio de ese grupo, Santa Ana y Garupaense no se sacaron diferencias y terminaron 1-1. Hoy se completará la 1ª fecha en Candelaria, donde desde las 16 el dueño de casa recibirá a Deportivo Roca.



Por la zona A, La Cantera no tuvo piedad ante Estudiantes y lo goleó por 4-0 como local. Por su parte, 1° de Mayo e Itatí no movieron el marcador y fue 0-0 en el debut de ambos.



Villa Cabello y Argentinos, desde las 14 y en Candelaria, cerrarán la 1ª fecha del grupo.