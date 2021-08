Crucero no viajó por el paro de colectivos

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Debido al paro de colectivos determinado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no habrá servicios de colectivos de larga distancia hasta las 12 horas del mediodía de mañana y por ese motivo Crucero postergó su partido de hoy ante Defensores de Pronunciamiento en Entre Ríos por el Federal A.



Crucero no pudo viajar ayer a Entre Ríos para jugar ante Defensores de Pronunciamiento por la fecha 20 del torneo Federal A, ya que los colectivos de la empresa no pueden circular por todo el país.



De esta manera, el conjunto de Santa Inés deberá esperar a la resolución del Consejo Federal para saber cuándo se disputará el encuentro, aunque se presume que sería en la semana para no alterar el calendario de partidos.



El otro partido de la fecha que quedó postergado fue el de Sportivo Belgrano y Central Norte. La causa fue la misma, ya que los salteños tampoco pudieron viajar.



El equipo misionero marcha último en la tabla junto a Douglas Haig y en lo que va del campeonato todavía no ganó fuera de la Tierra Colorada.