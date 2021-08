Bicicletas artesanales y a medida para dejar de lado las excusas

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Yo tenía en la cabeza que quería hacer mi propia bicicleta doble, con esa idea empecé el curso de herrería en la Escuela de Adultos 60 de la chacra 32-33 y encontré mucho apoyo de los docentes y luego también otros amigos me ayudaron a crecer en este oficio”, contó Enrique Cabrera (35), herrero bicicletero a El Territorio en una charla en su taller del barrio Patotí.



Hace seis años que lleva adelante su emprendimiento, al que nombró La Recicletería, un espacio donde fabrica, repara y recupera bicicletas, también se dedica a la producción de manubrios y a la confección de esculturas y utilitarios con piezas en desuso.



“Siempre cuento que estudié en la escuela de adultos porque es un curso relativamente corto, muy accesible y que te da una salida laboral, quizás hay personas que no saben que existe esta opción, y que de ahí uno parte para seguir formándose, aprendiendo, y abriéndose paso para poder vivir de lo que a uno le gusta”, expresó.



Cabrera además es un entusiasta -como él mismo se define- defensor de este medio de movilidad y del cuidado del ambiente, es integrante del movimiento Masa Crítica y de Bici Espacio, un grupo que promueve el pedaleo y la concientización en seguridad vial.



“Yo entiendo mi trabajo como político, aunque busco separar bien mi militancia por el uso de la bici de mi oficio de bicicletero, pero el hecho de asesorar, de compartir conocimientos con los clientes y con colegas, de buscar siempre la manera de que más personas usen la bici es una postura que yo elijo tener”, explicó acerca de la manera en que encara su tarea.



Para el técnico, la escucha al cliente y la importancia de dar respuestas personalizadas haciendo foco en la comodidad y la accesibilidad es central para que más personas se decidan a desplazarse en bicicleta.



“Cuando vamos a Brasil por ejemplo o a cualquier otra parte vamos a ver que la gente anda en bici con los manubrios altos, lo que les permite una mejor postura, evita cargar toda la fuerza sobre la espalda o sobre los brazos; y bueno como en el mercado argentino no veo estos manubrios porque sólo abundan los planos, me puse en esta cuarentena a fabricar mis propios manubrios altos que están teniendo buena aceptación y salida por suerte”.



Para brindar soluciones singulares y a medida, se pasa horas probando y diseñando asientos ergonómicos, respaldos, manubrios altos. “Aunque uno no crea cada detalle otorga calidad y seguridad en el andar”, sostuvo.



Y siguiendo esta búsqueda, incursiona en la fabricación de manubrios para lo que instaló una máquina de doblar caño. “Este segmento está creciendo de a poquito y trabajo con un amigo y socio que también es bicicletero y estamos produciendo los manubrios de forma artesanal”.



Joyas en la chatarrería

En su faceta de inventor y reparador-reciclador, ya armó unas 20 bicicletas entre las dobles conocidas como tándem y otras eléctricas, que se fueron a otras provincias como Córdoba y Buenos Aires y al interior de Misiones.



El bicicletero recorre chatarrerías para procurar insumos originales para sus diseños, como un viejo cuadro de una bicicleta desmontable, piñones, esqueletos de los carritos. “Es increíble lo que la gente descarta, yo encuentro verdaderas joyas en los basureros y con esas partes puedo armar una bici o un porta macetas o un montón de cosas que se pueden recuperar y reutilizar”, dijo.



Incluso -señaló- a su taller llegan vecinos con muebles u otros objetos y le consultan sobre si los puede restaurar. “Yo digo que todo o casi todo se puede recuperar y reutilizar y eso podría hacer la diferencia para nuestro trabajo que es artesanal y que no está pudiendo competir con internet, con Mercado Libre”.



Camino en bici

Cabrera relató que desde que tiene memoria está la bicicleta en su vida. “En toda mi vida me robaron ocho bicis, y siempre busqué la forma de tener otra. Mi abuelo, que falleció hace muchos años, tenía una rectificadora, entonces mi familia era de los autos. Y yo me fui para el lado de la bicicleta, aunque sigo esto de estar en el taller y tengo las herramientas antiguas de mi abuelo que son un gran tesoro”.



Convino que el amor por la bicicleta, “lo compartimos muchos en la ciudad y en la provincia, por eso se gesta acá Masa Crítica que es un movimiento mundial y después, generamos Bici Espacio para impulsar las condiciones para que más gente pueda andar de forma segura y económica en bicicleta”.



Promover la seguridad vial con actividades de difusión, pedaleadas y, colocar las bicicletas blancas para rescatar la memoria de las personas fallecidas en siniestros viales son algunas iniciativas de Bici Espacio.



Por último, alentó a quienes aún no lo hacen a sumarse a la experiencia de pasear en bicicleta o utilizar este medio para ir al trabajo o hacer las compras y además, pidió al resto del tránsito el respeto a los ciclistas.



“Sólo tenemos que tener en cuenta que en la bicicleta va una vida, la de un ser querido, que por ello debemos cuidarnos, cada uno cumplir con las normas” y completó: “en cuanto a comenzar a pedalear sólo hay que intentar dejar de lado la pereza, después son todas cosas positivas, apenas vas en bici con el viento en la cara, la libertad, te cambia el ánimo, con la bici tenemos todo para ganar”, cerró.