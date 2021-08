En la última semana primó la aplicación de segundas dosis

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Desde el pasado 6 de agosto, la provincia implementó -al igual que el resto de las provincias del país- la combinación del primer componente de la Sputnik V con AstraZeneca o Moderna para completar los esquemas de todos aquellos que por el retraso de los envíos de dosis desde Rusia no habían podido hacerlo y estaban a la espera de una respuesta. Esta estrategia se sumó entonces a las segundas dosis que se estaban aplicando con normalidad de los vacunados con Sinopharm y AstraZeneca.



Tal es así que en los últimos siete días se aplicaron en la tierra colorada 59.112 vacunas en total, la mayoría de ellas, unas 36.164, fueron segundas dosis. El número es alentador y se debe a la mayor disponibilidad de dosis pero también representa la buena aceptación de los misioneros a la vacunación.



Hasta el viernes Misiones llevaba aplicadas 874.749 dosis de la vacuna anticovid, de las cuales 601.948 corresponden a primeras dosis y 272.801 son las personas que lograron completar su esquema de vacunación con ambas dosis. Según señalaron desde Salud Pública de la provincia, en todas las franjas etarias más del 50% de las personas tienen ya la primera dosis.



Actualmente en la tierra colorada se está vacunando con la primera dosis a los adolescentes de 12 a 17 años con algunas comorbilidad con la vacuna Moderna. Todos los turnos (25.200) ya fueron asignados y se espera una pronta habilitación de dosis para continuar con este grupo. La provincia recibió otras 25.200 dosis para completar los esquemas de estos menores, aunque aún no informaron la fecha de aplicación



En tanto que los mayores de 18 años que aún no hayan recibido la vacuna pueden acercarse sin turno a cualquiera de los vacunatorios que funcionan en la provincia, así como a los puestos móviles que recorren a diario los barrios.



Mientras que a lo que respecta a segundas dosis para completar los esquema de vacunación los que recibieron como primera dosis la Sputnik V pueden optar por la combinación con AstraZeneca o Moderna. Ya están alcanzados la población de 18 a 24 años, pero por terminación de DNI, que sigue hasta hoy.



Por otra parte, siguiendo con las segundas dosis, sólo las personas de 60 años en adelante que hayan pasado doce semanas o más de la primera aplicación, están completando los esquemas de vacunación con la Sputnik V.



Inoculación en los menores

La vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es una herramienta que no sólo beneficia a quienes reciben el inoculante sino que contribuye a lograr una protección colectiva.



La importancia radica en que algunos niños se enferman gravemente y pueden tener manifestaciones prolongadas de Covid-19



“Vacunar a los niños es otra de las razones fundamentales para lograr un nivel de inmunidad en toda la población suficiente para ralentizar la aparición de variantes peligrosas y poner fin a la pandemia”, sostuvo la médica Lourdes Arruvito, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida, que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Uba) y el Conicet.