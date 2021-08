Qué ver, leer y escuchar

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Premonición

Eurochannel



Una mujer misteriosa se despierta en el hospital.

No tiene identidad y ha perdido la memoria, pero pronto desarrolla poderes sobrenaturales. Un thriller sobrenatural sobre conspiración de salud pública y una voraz persecución.



El avispón verde

DirecTV Go



Basada en el personaje creado por George W. Trendle y Fran Striker, el heredero de la fortuna de un periódico une fuerzas con el asistente de su difunto padre para llevar ante la justicia a los poderosos criminales de Los Ángeles.



El hombre ilustrado

Ray Bradbury



El narrador anónimo conoce a El Hombre Ilustrado, un curioso personaje con el cuerpo completamente cubierto de tatuajes. Pero lo más inquietante es que las ilustraciones están vivas y empiezan a desarrollar su propia historia.



Contra los zombis

Paul Krugman



Una introducción accesible y rigurosa a los principales retos de la política de hoy de la mano del Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Explica con lucidez problemas económicos a menudo confusos.



Nunca entenderé

Beret



Está dando los toques finales a lo que será su segundo álbum de estudio y quiere regalar a sus seguidores una muestra de lo que se viene. Una de las canciones que estará incluida en ese álbum es esta, que ya se encuentra disponible en plataformas.



Imagine

Zas



Por lanzar su quinto álbum, que comenzó a realizar durante el confinamiento de 2020. Este fue un período que conmocionó a la cantante: “Necesitaba más calma, casi desaparecer. Esto no es para nada lo que hice estos últimos años; es una paradoja”