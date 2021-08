Garay instó a prepararse para el Santo Tomé de la postpandemia

sábado 28 de agosto de 2021 | 19:28hs.

Como cada 27 de agosto, día de la refundación de Santo Tomé, el jefe comunal pronuncia su discurso tradicional haciendo un balance de lo realizado en su gestión, y con algunos anuncios para la población.

En esta oportunidad, en el aniversario 158 de la refundación, Mariano Garay hizo hincapié en la lucha emprendida para vencer al coronavirus y vaticinó el fin de esta pandemia gracias a las sucesivas campañas de vacunación. Apuntó a "prepararnos para el Santo Tomé de la postpandemia".

En el balance, destacó haber pavimentado 45 cuadras y así poder ir reduciendo las 600 calles terradas que tiene Santo Tomé. También la colocación de 500 columnas de iluminación led, la recuperación de la costa del río Uruguay con paseos costeros: "La Islita y el Piñeral, sectores prácticamente olvidados, hoy son la cita obligada de quienes salen a dar una vuelta".

Como anuncio, señaló que lograron regularizar los papeles del predio del Complejo Romeo Maciel, que ahora es de propiedad municipal, por lo que habrá un cerramiento y un acondicionamiento del lugar. Y también dijo que es inminente el comienzo de la reparación integral de la terminal de ómnibus.

Texto completo del discurso

Celebramos hoy, 158 años de la Refundación de nuestra ciudad; Quiero recordar a aquellos hombres y mujeres que, hacia el año 1863 con su esfuerzo, constancia y perseverancia lograron que comenzara a caminar institucionalmente logrando la Ley de la Refundación de nuestro pueblo el 27 de agosto de 1863.

Ya llevamos 18 meses de esta pandemia del coronavirus que nos cambió la vida a todos en general (en el mundo, en nuestro país, nuestra provincia de Corrientes y nuestra ciudad en particular), por lo que tuvimos que replantearnos desde lo más difícil hasta aquellas actividades cotidianas que debieron ser acotadas, como las reuniones, los encuentros sociales, de esparcimiento y familiares.

Mucha gente perdió la vida a pesar del esfuerzo del personal de Salud que pone toda su voluntad y profesionalismo para atender los casos. Por eso, quiero felicitarlo y agradecerle en nombre de nuestra comunidad por hacer honor a tan ponderada labor, muchas veces dejando de lado compromisos personales a cambio de salvar vidas. Y a las familias que perdieron a sus seres queridos, les hago llegar mis condolencias, como así a aquellas que tienen familiares o amigos en el hospital de campaña, que no pierdan la esperanza ya que están en buenas manos.

Por nuestra parte, no hemos bajado los brazos, con mi equipo de colaboradores, desde el gabinete mismo con todas sus áreas y el personal Municipal, a quienes agradezco, con las precauciones y limitaciones logramos llevar adelante nuestros proyectos. No fue fácil, hubo mucho escollo en el camino, pero todo eso no nos desanimó, supimos ahorrar y administrar muy bien el dinero de todos.

Y así es que, todos pueden apreciar las obras que estamos llevando adelante y que pretendemos al final de nuestra gestión sume entre pavimento y reasfaltado un total de 45 cuadras con un costo que ronda los 150 millones de pesos, alrededor de 500 columnas modernas con luces de Led distribuidas en casi todos los barrios incluyendo la extensión al paraje Atalaya (esta obra con colaboración económica del gobierno provincial), estas 500 columnas rondan un total de 30 millones de pesos.

Nuestra gestión no solamente pensó en mejorar la calidad de vida de los santotomeños en contar con calles pavimentadas, que las vamos a seguir haciendo para bajar el número de las más de 600 calles de tierra existentes, sino que como nunca nadie lo hizo, volvimos nuestra mirada hacia el Río Uruguay, poniendo en valor nuestras costas con limpieza, dotando de buen camino, barandas, luces de LED, bancos, mesas, juegos para niños, herramientas para ejercicios, miradores, donde no solamente disfruta el santotomeño sino también todo aquel visitante que gusta del esparcimiento.

Pero no solamente le dimos vida al río, sino a la principal entrada a la ciudad también. Me refiero a la avenida de Las Américas donde se la hermoseado con luces y canteros. La gruta de la Virgen de Luján, el monumento a la Madre y la rotonda refaccionadas, como también la próxima instalación de una fuente de agua en el acceso que embellecerá aún más a nuestra avenida.

Nuestra comunidad puede ver que tenemos varios frentes de obras, con pavimento, cordón cuneta y una demanda de años de los vecinos de los Barrios del Sur son las calles de los barrios donde emprendimos una solución de fondo que es el enripiado de más de 40 cuadras, que ojalá puedan ser más.

Santo Tomé es la única ciudad de la provincia de Corrientes que recibió de Nación un equipamiento en maquinaria y accesorios para la Dirección de Medio Ambiente, gracias a nuestro proyecto y constancia en la gestión e interés en el medio ambiente, por una suma cercana a los 100 millones de pesos, en maquinarias, accesorios y planta de reciclaje. Para ello, ya contamos con todas las herramientas para ir erradicando definitivamente el basural a cielo abierto que tenemos hace más de 70 años.

También hemos comprado con esfuerzo propio 4 colectivos que funcionan hoy con un importante servicio y con un boleto a bajo costo.

También hemos comprado una motoniveladora cero kilómetro, al contado con fondos propios, además de reparar a nueva la otra motoniveladora, que realizan ambas un trabajo diario en toda la ciudad.

Un proyecto que surgió de nuestro municipio es el programa “Santo Tomé Emprende”, donde dispusimos para este año ayudar a emprendedores locales con una suma de 3 millones de pesos para la compra de elementos y máquinas. Ya hemos entregado a los 5 primeros seleccionados, donde se incluyen varias familias por emprendimiento, en los próximos días lo haremos con otros emprendedores. Tenemos 320 carpetas a las cuales iremos dándoles solución, incluyéndolos también con programas nacionales.

En la esperada Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, estamos trabajando en la terminación de la planta baja, donde recientemente hemos inaugurado el salón de usos múltiples en el que se llevan a cabo talleres con distintas manualidades. Se están realizando pinturas, luces, barandas y cielo raso. Próximamente, estaremos inaugurando la Sala de Interpretación Jesuítica-guaraní y con posterioridad el salón de exposición de piezas arqueológicas de origen jesuítico donde se capacitarán a los guías de sitio para atender a los visitantes.

Como anuncio, les quiero decir que está aprobado el proyecto que presentamos en Nación para el cerramiento perimetral y construcción de dos playones, baños y vestuarios, fundamentalmente para los chicos del fútbol infantil en el complejo polideportivo “Romeo Maciel”. Este predio hasta hace poco no pertenecía a la Municipalidad, sin embargo rescatamos toda la documentación sobre este terreno que estaba a nombre de instituciones que ya no existen y logramos obtener el título a nombre de la Municipalidad de Santo Tomé, lo que nos ha permitido traer este proyecto y poder emprender otros al ser titular del mismo.

Gestionamos mediante un proyecto para la remodelación y refacción de la terminal de ómnibus, el cual fue aprobado y estamos esperando los fondos para empezar a ejecutar la obra.

Otro de los proyectos esperados y reclamados por los vecinos, es la pavimentación de la avenida Roque Sáenz Peña, quiero decirles que Nación ya nos envió la primera remesa de fondos para su inicio. Ya empezamos con los primeros trabajos del puente sobre el arroyo Mbuzú, entre Toranzos y Pellegrini, y en los próximos días comenzaremos con la primera cuadra de pavimento.

Estamos culminando con una obra muy esperada por los vecinos del barrio Centenario, terminando con mucho esfuerzo y fondos municipales el puente sobre el arroyo Picardía en Escalada y Sarmiento.

Estamos apoyando a casi 200 Pequeños Productores y vecinos de Atalaya, Los Bretes y Curtiembre a los que aramos sus tierras y la semana próxima estaremos entregando semillas de distintos tipos para que las puedan sembrar.

En lo privado estamos gestionando con Nación el apoyo al desarrollo del proyecto para la instalación de la Planta de Biomasa, como así también la instalación de un gran aserradero de carácter industrial con capitales taiwaneses, proyectos éstos que requerirá un número importante de mano de obra local.

El futuro educativo universitario no escapa a nuestra gestión, por eso estamos trabajando en la concreción del Centro Universitario Regional para que la UNNE se instale en el ex hotel de Turismo y podamos ofrecer una mayor oferta educativa a la región.

Nuestra administración Municipal hoy trabaja fuertemente por el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, en forma ordenada respondiendo a un principio rector, cual es trabajar por el bienestar de nuestros vecinos tratando de dejar de lado las grietas. Es por eso que vemos que en el trabajo e inversión de los espacios públicos en general encontramos este camino donde las personas y familias se sociabilizan y se reencuentran creando un clima positivo en nuestra ciudad.

De la misma manera creemos no solamente en la creación de grandes fuentes de trabajo sino también en el impulso al desarrollo del pequeño emprendedor y del trabajo individual que dignifica a las personas. Sin dejar de pensar en los más débiles que siempre necesitan de nuestro acompañamiento, lo cual lo hemos hecho durante todo este tiempo de nuestra gestión.

Tengo la ciega confianza que el coronavirus será vencido con las vacunas, muy pronto vamos a estar con un alto porcentaje de vacunados con la segunda dosis lo que nos permitirá volver a la nueva normalidad; mientras tanto, tenemos que cuidarnos mucho y prepararnos para el Santo Tomé de la postpandemia y que esta experiencia difícil que nos tocó pasar a los que vivimos en este tiempo sea un aprendizaje que nos sirva para valorar todas aquellas pequeñas cosas que tuvimos que dejar de hacerlas y que antes no valorábamos y que hoy extrañamos no poder hacerlo como es darnos un simple abrazo o compartir un mate.

Quiero aprovechar también para agradecer todas las muestras de afecto y preocupación demostradas durante el momento difícil que me tocó vivir durante mi internación en el hospital de Campaña; además agradecer a los médicos, médicas y enfermeros tanto de Santo Tomé como de Corrientes, por el significativo compromiso y profesionalismo. Por último, agradecer también al gobernador Gustavo Valdés quien se preocupó por mi estado de salud durante mi internación.

Nosotros prometemos seguir trabajando por nuestra ciudad con las mismas ganas, fuerzas y sueños que tuvimos desde el comienzo; los invito a todos a seguir trabajando juntos, poniendo a Santo Tomé siempre adelante y pedir a Dios que nos acompañe en este camino de hermandad que pretendemos para todos.

Quiero desearle un feliz 158 años de Refundación a mi querido pueblo de Santo Tomé.