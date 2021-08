Se entregó el funcionario de Pami acusado de abusar de una joven

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:06hs.

A una semana de la denuncia en su contra, y luego de que se le rechazara un pedido de eximición de prisión presentado por su defensa, ayer por la mañana se presentó ante la Justicia Rodolfo Antonio Barreto (37), el funcionario del Pami Misiones que fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven empleada de limpieza.



Acompañado de su representante legal, el director de Recursos Humanos de esa dependencia se presentó en mesa de entrada del Juzgado de Instrucción Uno, ubicado sobre avenida López Torres casi Mitre y se puso a disposición del juez Marcelo Cardozo, titular del juzgado y a cargo de la pesquisa en su contra.



Fuentes del caso indicaron a este medio que el acusado pensó que tras su presentación no quedaría detenido, ya que según alegaba su patrocinante no había sido notificado de la denegatoria de la eximición de prisión.



Incluso la misma fuente añadió que a partir de esto el funcionario apuntado increpó a una secretaria del juzgado, razón por la cual un efectivo policial tuvo que proceder al traslado del hombre a un calabozo del edificio judicial.



Una vez culminada las labores de rigor y de notificación formal sobre los motivos de su detención, el implicado fue llevado a una celda de la Comisaría Cuarta y se espera que el lunes próximo sea llevado nuevamente al juzgado para la correspondiente audiencia indagatoria.



Abuso y amenazas

La acusación por abuso sexual en contra de Barreto fue radicada el jueves de la semana pasada en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I por una joven de 23 años, que cumple funciones para una empresa de limpieza tercerizada. Y que hace dos días atrás ratificó sus dichos en declaración testimonial ante el juez Cardozo.



En esta última oportunidad la joven narró que el abuso había ocurrido dos semanas antes cuando ingresó a limpiar la oficina de Barreto en el tercer piso del edificio del Pami sobre calle Salta, donde el acusado cumple funciones como director de Recursos Humanos desde el año pasado.



Durante su reconstrucción de los hechos la mujer sostuvo que cuando ingresó a la oficina el hombre cerró la puerta, la tomó de los brazos y primero la manoseó, pero después la tumbó sobre un escritorio para concretar la vejación.



Después de ello, presuntamente la amenazó con que no contara nada porque podría perder el trabajo e incluso se habría burlado de la situación.



Por si fuera poco, la muchacha contó a los investigadores que luego del escándalo que se generó al trascender la denuncia, comenzó a recibir sugestivos e intimidantes mensajes de texto desde un número desconocido, pero con característica de Buenos Aires.



En ellos se leían frases como “sé tu nombre”, “te estoy mirando” o solamente emojis referenciales a lo mismo.



En relación a esto, los investigadores aguardan los resultados a las pericias solicitadas por el juez a la Dirección Cibercrimen para el rastreo del responsable de los mensajes.



Por otro lado, ayer por la mañana los investigadores realizaron una constatación del lugar donde trabaja el acusado. Y además se incautó su teléfono celular.



Barreto ya había sido apuntado en dos causas distintas por “amenazas” y “resistencia a la autoridad”.



También habría sido acusado en varias oportunidades por maltrato laboral y fue protagonista de un incidente público en septiembre del año pasado cuando agredió a una periodista de un medio local en medio de un acto de entrega de viviendas en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.



Fuentes consultadas por este matutino y que intervienen en el caso consignaron que mediante las averiguaciones realizadas se pudo establecer que hace casi una semana Barreto se había llevado la mayoría de sus pertenencias del departamento que alquilaba -en inmediaciones de las avenidas Lavalle y Maipú, de Posadas- y no volvió a ser visto desde allí.



Cabe recordar que tras el escándalo, el Pami emitió un comunicado de prensa en el que la dirección ejecutiva manifestó que colaborarán con la Justicia para esclarecer el hecho y reafirmaron “su rechazo a cualquier tipo de violencia sexual”.



“Las y los directivos del Pami Misiones manifiestan estar a entera disposición de la Justicia local para colaborar con los requerimientos de prueba que se soliciten, además garantizan el acceso a los sectores edilicios del organismo en caso de que los investigadores así lo soliciten”, consigna el comunicado.



En el mismo escrito indicaron que las autoridades del instituto iniciaron un sumario preventivo para determinar la veracidad de los hechos y establecer las sanciones administrativas que correspondan.