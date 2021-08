Bullrich: “Yo era mejor candidata que Vidal”

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Luego de la tirantez causada por la intención de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal de competir por el mismo cargo y en el mismo distrito, las dirigentes políticas coincidieron en la importancia de que durante la campaña no haya “descalificaciones ni agravios entre los que forman parte” de la coalición.



Sin embargo, Bullrich volvió a chicanear a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio al asegurar que se considera mejor que ella para ocupar una banca en el Congreso.



“Yo era mejor candidata que Vidal. No mejor, sino que hubiera sacado más votos”, afirmó Bullirch en TN, quien al momento de argumentar sus dichos dijo que es lo que percibe de la gente en la calle.



“Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país”, indicó la presidenta del PRO.



Consultada acerca de cuál es la tendencia de voto de Vidal y cuál sería la de ella, la ex ministra de Seguridad se negó a brindar precisiones: “Es algo incomprobable lo que digo, porque no voy a la elección. Yo decidí no estar, porque no quiero ser diputada”, agregó.