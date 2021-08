El diputado baleado en Corrientes se encuentra con pronóstico reservado

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El doctor Jorge Ferreira Dame, Director del Hospital San José de Paso de los Libres, informó ayer que el diputado Miguel Arias, quien fue herido de un balazo en el abdomen el jueves por la noche durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la localidad de Tapebicuá, “está lúcido y evoluciona favorablemente”.



El hecho ocurrió aproximadamente a las 20.30 del jueves, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial -trascendió que no había ambulancia disponible- hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.



Tras la realización de esa intervención, Arias fue trasladado en un avión sanitario a la capital correntina, donde fue alojado en el Hospital Escuela “General San Martín”.



Ese centro asistencial emitió en horas de la tarde de ayer un parte en el cual detalló que el estado de salud de Arias es “estable” y su pronóstico “reservado”.



Custodia permanente

Luego de conocido el hecho, La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ordenó brindar custodia permanente al legislador herido, al intendente de Paso de los Libres y al resto de los candidatos.



La Policía Federal puso a disposición el sistema de identificación Luna, para la detección del responsable, a través del análisis imágenes obtenidas en la investigación, indicaron desde el Ministerio que encabeza Frederic.



Además, las autoridades ofrecieron las instalaciones del Hospital Churruca, dependiente de la Policía Federal y especializado en la atención de heridos de bala, para asistir a la víctima.



Frederic definió ayer al ataque que sufrió el diputado como un hecho de “violencia política”, debido a que fue perpetrado durante “un acto de campaña” y cuando “hablaba una candidata a viceintendenta” ante la presencia de otros postulantes y dirigentes políticos.



“Ocurrió en un acto de campaña, cuando estaba hablando la candidata a viceintendenta. No hay hecho subjetivo, por eso es un hecho de violencia política. Venimos a traer tranquilidad y el respaldo del presidente (Alberto Fernández). Un hecho como este no puede ocurrir en la Argentina del siglo XXI”, señaló Frederic durante una conferencia de prensa que encabezó en Paso de los LIbres, Corrientes.



Durante el encuentro con la prensa, Frederic estuvo acompañada por el Intendente Municipal de Paso de los Libres, Martín Ascúa; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; el superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra, y el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere.



La titular de la cartera de Seguridad adelantó que se reconstruirá “el hecho en el lugar en el que se desarrolló el acto”, donde fue herido Arias de un disparo, y confirmó que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación.



“Se asume que la bala es un calibre 22, pero está alojada en el cuerpo de Arias y por eso no lo podemos establecer con exactitud. Lo mismo que el arma y la dirección en la que se efectuó el disparo. Tenemos que esperar que se hagan las pericias”, señaló la ministra.

“El gobierno debe esclarecer el hecho”

El presidente Alberto Fernández pidió al gobierno provincial “garantizar la paz” de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que en Corrientes serán este fin de semana. “La violencia política es inadmisible. El gobierno provincial debe esclarecer el hecho”, dijo Fernández en Twitter. Acto seguido, consideró que los “responsables deben ser castigados” y agregó: “Deseamos la pronta recuperación del candidato agredido y exhortamos al gobierno de Corrientes a que garantice la paz y la seguridad en la jornada electoral”.



El candidato a gobernador de Corrientes del Frente de Todos, Fabián Ríos, aseguró ayer que “llama la atención” que no haya sido encontrado quien baleó al diputado Miguel Arias en un acto de cierre de campaña en la provincia. “Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue; no tiene mucha explicación”, aseguró Ríos.

El gobernador garantizó la seguridad de los comicios

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), repudió el atentado al diputado y anunció que dispuso “todos los medios del Estado provincial” para la investigación y garantizó la seguridad de los comicios provinciales que se desarrollarán mañana.



“Tenemos que llegar al fondo de la cuestión”, dijo Valdés en una conferencia de prensa y adelantó que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic “ofreció su apoyo”.



“Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y de este tipo de hechos que no llevan a ningún lado. Esta mi expresión personal y de todo el gobierno de la provincia que repudia la violencia política”, expresó el mandatario correntino en una breve rueda de prensa con los medios locales.



Respecto de la investigación, Valdés dijo que ordenó al jefe de la Policía provincial para que “se traslade a la zona con efectivos de Delitos Complejos para investigar cómo se dieron los hechos, en la localidad de 800 habitantes”.



“No voy a hacer hipótesis del tema. Cuando tengamos algo concreto lo vamos a informar. Tenemos que llegar al fondo de la cuestión”, insistió el mandatario correntino.



“Rogamos que su evolución siga favorable, que Dios ayude a la familia y también somos solidarios con el Frente Corrientes de Todos y el Partido Justicialista. Este tipo de hechos no deben volver a ocurrir en la Argentina”, concluyó Valdés.



Finalmente, sobre las elecciones provinciales que se realizarán el domingo, el mandatario dijo que “la seguridad del comicio está garantizada” y precisó que se están “desplegando todas las fuerzas provinciales”.