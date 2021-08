Al Monumental: sin certificado de vacunación

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Si será el jueves 9 de septiembre o no, eso ya no depende de las autoridades sino que es la pelea Fifa-ligas europeas, con la Conmebol expectante y confiada en que todo se jugará como fue programado. Lo que es seguro, según se oficializó ayer, es que el partido con Bolivia en el Monumental (el 9 de septiembre) irá con un aforo del 30%.



Los requerimientos para poder ir a la cancha serán mínimos: registrarse en la aplicación cuidar y llenar una declaración jurada con respecto al estado de salud, confirmando que no hubo contacto estrecho con algún contagiado y más.



No habrá necesidad de presentar un test negativo de PCR. Tampoco un certificado de vacunación será imprescindible.