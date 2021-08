Se estrenará en Youtube el docuficción ‘La reina del martillo’

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La película ‘La reina del martillo’ producida y dirigida por Fabián Pérez Battaglini, se estrenará el 4 de septiembre a las 22 en el canal de Youtube de El Cíclope de Cristal.



Es un docuficción de una hora de duración y que aborda la condena a Cecilia Rojas y Cristina Vázquez por el crimen de Ersélide Dávalos y luego, la absolución de la Corte Suprema de la Nación y la liberación de las mujeres.



El realizador habló con Radioactiva, el jueves, día que se cumplió un año de la partida de Cristina, que estuvo once años presa injustamente.



“La película se va a ver gratis para todo el mundo desde Youtube”, dijo. Asimismo, en diálogo con El Territorio, explicó que “yo quiero contar la historia de lo que pasó, no es contra nadie, la película tiene valiosos testimonios”. Y añadió: “Por este caso tres jóvenes se vieron afectados y por esa condena injusta hoy no está Cristina aquí”.