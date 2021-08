Dengue: preparan relevamiento para evaluar la situación aédica

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:05hs.

El dengue no da tregua y no permite relajamiento. Es que el riesgo de un nuevo brote como el registrado en 2019/2020 siempre está presente. Actualmente el país se encuentra en el período denominado interbrote -ausencia de notificaciones de casos sospechosos- donde las tareas de prevención y eliminación de criaderos se intensifican para aplacar la presencia del mosquito Aedes aegypti y la posterior transmisión de la enfermedad.



En la ciudad de Posadas, el 40% de las casas visitadas en los operativos durante este tiempo tienen criaderos del mosquito dentro de los hogares y en los patios, por lo que el panorama sigue siendo alarmante de cara al verano. Por ello, a fines del mes que viene se llevará adelante un nuevo Levantamiento de Índices Rápido de Aedes Aegypti (Liraa), para evaluar el impacto de los trabajos realizados en el período de interbrote y tener más claro el escenario que se viene y las acciones a realizar.



“Nos preocupan mucho todos estos reservorios encontrados y por eso se va a hacer un nuevo Liraa en primavera porque a partir de allí vamos a saber si pudimos influir o no sobre la población en la erradicación de los criaderos. Si esto no se reduce va a ser un verano complicado”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas.



El Liraa más reciente se llevó adelante durante la última semana de mayo y en aquella oportunidad se visitaron 6.200 viviendas y todas tenían criaderos del mosquito. La mayoría de los reservorios fueron depósitos móviles y pequeños como macetas, floreros, plantas acuáticas, recipientes de plástico, frascos, bebederos de animales, objetos ornamentales o religiosos. Es por esa razón que se insiste en que está en las manos de cada vecino controlar esta situación.



El Aedes es un mosquito domiciliario y con el tiempo fue adaptándose a las distintas circunstancias y condiciones, de allí su presencia en casi todo el territorio de las Américas.



“Por eso se está trabajando en educación y concientización respecto del uso de estos reservorios y se están haciendo operativos permanentes con servicios públicos y las delegaciones para eliminar los residuos voluminosos que son los de gran tamaño. Todos estos trabajos se están haciendo con mayor intensidad ahora porque ya no tenemos tanta demanda de bloqueos por casos febriles y el personal se aboca más a estas cuestiones”, destacó Tartaglino.



En el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación se destaca que entre la semana epidemiológica (SE) 31/2020 a la SE 29/2021 se registraron en Argentina 3.880 casos confirmados de dengue sin antecedentes de viaje fuera del país, predominantemente en las regiones NOA y NEA, viéndose afectadas localidades de quince provincias. Del total de casos confirmados, el 51% corresponde a Salta, el 26% a La Rioja, el 9% a Jujuy, el 8% a Formosa y el 3% a Misiones. En la última semana epidemiológica no se confirmaron nuevos casos de dengue, el último se había registrado en la SE 26/2021, en la provincia de Salta.



El Boletín de Nación dio cuenta que en la tierra colorada se dieron 1.017 notificaciones de cuadros febriles, de los cuales 105 fueron confirmados por laboratorio. Esta temporada se dio la circulación de dos serotipos de la enfermedad: DEN-1 y DEN-2, no obstante, en el brote del 2019/2020 también se habían notificado cuadros de DEN-4. La coexistencia de serotipos aumenta el riesgo de que se produzcan cuadros hemorrágicos que pueden llevar a la muerte.



Concientización

Durante este período, como lo destacó Tartaglino, se refuerzan los trabajos de educación y concientización de la población sobre la eliminación de los criaderos de sus casas e hizo hincapié los propietarios de los terrenos desocupados que terminan siendo basurales para los vecinos y posibles criaderos del mosquito.



“Los terrenos desocupados deberían estar cercados y limpios, el gran problema es que a veces son utilizados por los vecinos como lugar de desecho de residuos. El pastizal no genera riesgo en particular para que haya mosquitos, sí para alacranes, roedores y víboras. Es la basura que tira la gente es lo que supone un criadero de riesgo”, explicó Tartaglino, al tiempo que señaló que se están haciendo los controles pertinentes.



Liraa en Eldorado

De acuerdo a lo manifestado por la secretaria de Ambiente de Eldorado, Mirta Caballero, el operativo Liraa arrojó buenos resultados con excepciones de algunos barrios.



A principios de agosto se llevó a cabo en la Capital del Trabajo el operativo para saber qué medidas de prevención implementar basadas principalmente en la eliminación de criaderos, poniendo especial atención en aquellos lugares donde los índices de infestación sean más altos.



El operativo se realizó en todos los barrios y de acuerdo a Caballero, el relevamiento dio resultados positivos ya que el índice larvario fue muy bajo en promedio, aunque en algunos barrios de la ciudad existió un índice más alto que ameritará un trabajo más profundo en la concientización y prevención por parte de las autoridades.



El Liraa es una manera rápida de obtener información para estratificar en lapsos de tiempos cortos y lugares determinados la presencia de larvas del mosquito, permitiendo comparar indicadores, obtener tipos de criaderos predominantes y evaluar acciones para prevenir futuros brotes.

Solidaridad y vigilancia activa

Las restricciones a la circulación por la pandemia de coronavirus junto a las acciones de prevención de las autoridades sanitarias y las campañas de concientización, lograron que, en la última temporada, Argentina tenga la menor cantidad de casos de dengue en la región; sin embargo, en el marco del Día Internacional contra esta enfermedad -conmemorado el jueves-, los especialistas reclamaron “solidaridad y vigilancia activa” de toda la ciudadanía para prevenirla.



“El rol activo es imprescindible, es una cuestión de solidaridad y vigilancia activa de todos los ciudadanos y ciudadanas: si mi patio tiene reservorios (donde pueda reproducirse el mosquito) voy a afectar a toda una manzana que hizo las cosas bien”, ejemplificó Hugo Feraud, titular de la la Dirección Nacional de Enfermedades Trasmisibles.

En cifras

1.017 Fueron las notificaciones por cuadros febriles que Misiones elevó a Nación. De ese total, 105 fueron casos confirmados por laboratorio.

Con la información de corresponsalía Eldorado