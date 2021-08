El paro de choferes de larga distancia será hasta el lunes

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Hasta el próximo lunes 30 a las 12 del mediodía, anticipan, durará el paro de choferes de larga distancia, que comenzó ayer en horas del mediodía. De esta manera iniciaron en la víspera la protesta por 72 horas, impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), reclamando mejoras salariales.



“Nos encontramos ante la inmensa mayoría de las empresas del sector con salarios impagos o pagos parciales de los haberes por los que se ha trabajado. Adeudan salarios, sumas no remuneratorias acordadas, Decreto 14/2020, viáticos, etcétera”, detallaron desde UTA.



Reconocen que “el Estado Nacional realiza un gran esfuerzo para el sostenimiento de las fuentes de trabajo y mantener el poder adquisitivo de los salarios, aportando en orden a los 600 millones de pesos mensuales, mediante la resolución 283/2021 del Ministerio de Transporte, a lo que se suman los aportes del Ministerio de Trabajo en materia de Repro II ($260 millones mensuales)”.



Desde la UTA, con la firma del secretario general Roberto Fernández cuestionan que están “ante la desidia de un sector empresario sin escrúpulos, y sin límites. Parece que pretenden mantener sus márgenes de utilidad en base a la declaración de pandemia, o a costa de la precarización de las condiciones de trabajo, pretendiendo que manejemos más horas, menos conductores, al margen de la ley y burlando todos los derechos de los trabajadores”.



De esta manera, según el gremio, “los empresarios actúan sin el menor sentido de sensibilidad hacia los trabajadores, que vienen poniéndole el cuerpo al sector de larga distancia para mantener la actividad en el sistema”.



Desde la Cámara

A su vez, casi en el momento del inicio del paro, se conoció en Misiones un escrito respecto de la situación pero desde la mirada de la Cámara Empresaria de los ómnibus Larga Distancia (Celadi).



En principio, recuerdan la compleja crisis estructural, financiera y económica, “profundizada aún más, por una pandemia que lo mantuvo paralizado en su totalidad por más de nueve meses consecutivos y que aún hoy habiendo transcurrido un largo período desde su reactivación, apenas ha logrado reincorporar al 30% de su personal mientras que el restante 70% continúa suspendido por el derrumbe de la demanda”.



Desde Celadi añaden que ante este particular escenario, “y como los dirigentes gremiales bien saben, todos los acuerdos alcanzados fueron posibles, en gran medida, gracias a la determinante ayuda del Estado Nacional quien, vía el otorgamiento de fondos extraordinarios -a un sector desde hace años sin subsidios permitieron hacer frente a las necesidades de los trabajadores/as, preservando a la vez la totalidad de más de 14.500 fuentes laborales”.



También señalan los empresarios que “lamentablemente, en el contexto presente los fondos comprometidos aún no se han hecho efectivos, ni existe plena seguridad sobre su continuidad en el futuro, dificultándonos firmar un acuerdo salarial cuyo cumplimiento no se encuentra garantizado a largo plazo. En el mismo sentido, consideramos primordial poder avanzar previamente en la concreción de una batería de medidas de fondo que permitirían al sector retomar la buena senda, recuperando la previsibilidad y sustentabilidad perdida”.



Por ello, como hemos expresado en la audiencia celebrada en el ámbito del Ministerio de Trabajo: “Las empresas no se niegan a ofrecer o a negociar con el gremio mejoras para las empleadas y empleados de la actividad, simplemente no encuentran aún el cómo hacerlo, por todas las razones ya mencionadas”.



Lo cierto es que al no haber acuerdos, comenzó ayer el paro que apunta a extender hasta el mediodía del lunes.