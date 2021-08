Profesionales locales mostraron a Latinoamérica el campo argentino

sábado 28 de agosto de 2021 | 3:30hs.

Julián Muguerza (41) y Lara Giuliani (40), un matrimonio de ingenieros agrónomos que viven en Posadas protagonizan una miniserie que Discovery lanzó días atrás titulada “Más allá del suelo, los desafíos del campo”. Son dos capítulos de unos 25 minutos, donde los profesionales muestran el manejo de un campo familiar en General Riva, partido de Suipacha, Buenos Aires.

En las emisiones pueden verse con gran despliegue y belleza de imágenes, la variedad de actividades, de agricultura y ganadería, que se integran en unas 450 hectáreas (de áreas grabadas). La filmación apuntó a mostrar los desafíos que se plantean los productores argentinos, las herramientas y decisiones que deben tomar para no perder rentabilidad.

Julián es oriundo de Oberá y aclara que vivió gran parte de su infancia y juventud en Posadas y está encargado de la agricultura en el campo. Lara nació en Capital Federal y remarca por su parte “que ya es una misionera más” desde que viven en Posadas desde 2011. Está encargada de la ganadería en el campo familiar.

Detallaron que viajan muchas veces a Rivas para el manejo del campo familiar y se ayudan con moderna tecnología que permite un seguimiento en tiempo real de todo lo que sucede en el ambiente productivo a mil kilómetros de distancia.

En diálogo con El Territorio contaron que la experiencia con Discovery, fue muy interesante y les permitió un valioso intercambio con mucha gente que vio el programa y los felicito.

¿Cómo llegaron a ser protagonistas para el programa en Discovery?

Lara: Fuimos seleccionados por YPF Agro (el patrocinador del programa) ellos querían mostrar el acompañamiento al productor en toda la campaña tanto desde el principio hasta el final. Tanto por insumos o por asesoramiento y bueno mostrar la realidad del campo que es la nuestra que es todo el detrás de escena del trabajo rural, todo lo que trabajamos, sufrimos.

¿Qué cuestiones les parecieron interesantes a la gente de Discovery para mostrar o explicar a públicos de otros países?

Julián: En realidad el diseño de todo el programa empezó un montón de tiempo antes de filmar. Justamente para tener la interacción con la productora. Se quería mostrar lo que hacemos en el día a día en el campo. Después vinieron a grabar y grabaron todo lo que hicimos. El tema era ver a qué le iban a poner foco, porque hacemos un montón de cosas. Yo creo que tuvieron la habilidad, de ver que cosas tenían más posibilidades de verse como una historia. Son dos capítulos de 25 minutos pero ellos estuvieron filmando con nosotros diez días.

Lara: Estuvieron todo el día, desde el amanecer hasta la noche.

Estuvo el interés de mostrar lo más representativo del campo argentino. ¿El trabajo con los granos o la producción ganadera?

Julián: Tuvimos que contarles varias cosas. La verdad es que llegaron cuando estábamos trabajando y se pusieron a filmar. Sí hubo un trabajo de contar una historia en las filmaciones cuando nos hicieron entrevistas por separado. Ahí sí había una consulta y una pregunta a la que respondemos.

¿Qué fue lo que sintieron ustedes que a ellos más les llamó la atención?

Lara: Por ahí lo pasional del trabajo, en mi caso me parece, lo apasionada que soy con las vacas. Yo quería que salgan mis seguidoras sí o sí (risas). Porque la realidad es que las vacas están también conectadas con la agricultura. Nosotros en el programa creo que mostramos la pasión que tenemos. Lo que hacemos, cuando le pasamos el líquido para las moscas de los cuernos a las vacas. Hay gente que por ahí no lo sabe, o no tiene estos cuidados porque piensa que es muy caro hacerlo. Sin embargo no es caro y se puede perder un montón de kilos de carne, porque el animal se vive rascando, se siente mal, se lastima al rascarse contra los alambrados, es incómodo. La idea fue mostrar cómo con el bienestar animal, con cosas básicas de alimentación y manejo, se pueden aumentar un montón tus índices de preñez, de parición, de destete.

Julián: El que no conoce el trabajo del campo se sorprende con todo. Y a veces con cosas que uno naturaliza mucho. El hacer los rollos (de pasturas) como diferimos los pastos del verano al invierno, eso lo hablamos con gente (de filmación) que lo desconocía completamente.

Lara: Y también es parte de nuestra responsabilidad mostrar lo que hace el campo. Cómo se llega a producir la comida, con bienestar animal, con sustentabilidad, sin invadir otras áreas, sin perjudicar al suelo, conservando la naturaleza. Es un gran trabajo a realizar, al ser los dos ingenieros agrónomos, ya por las redes nosotros comunicamos e informamos un montón.

En algunas escenas se los ve haciendo un seguimiento constante de todo

Julián: Hay muchos momentos críticos en la producción. Uno es sembrar en tiempo y forma. Cada día que se retrasa la siembra se pierden rendimientos en los cultivos, y eso está medido. En cultivos como soja, cada día que te retrasas perdés 50 kilos de soja en el rendimiento final. Te retrasaste 10 días y perdés el 10% de tu cultivo anual. Eso nos pasa a nosotros con los cultivos.

Lara. O a veces nos pasa con la lluvia, si se sabe que llega tal día hay que aprovechar el día. Porque si te llueve mucho después no podés volver a ingresar al lote. Y a parte querés que llueva una vez que ya tenés las semillas dentro de la tierra.

Julián: Y se puede tener toda la tecnología del mundo, pero por ahora sola no funciona. Siempre hace falta usar la tecnología con gente que pueda interpretarla y se use bien y en el campo correcto. Son cosas que ocurren normalmente, estoy acá y recibo llamadas de chicos del campo que me informan que algo diferente pasa. Hay que estar de alguna forma. Hoy es más fácil con las telecomunicaciones.

Cómo se da el espacio entre la ganadería y la agricultura. ¿Se negocia qué terrenos se pueden ocupar?

Lara: Yo negocio con él espacio para las vacas, este año y el anterior hubo mucha sequía, me ha pasado que no tengo alimento para las vacas. No tengo verdeo en las praderas, y no me quedó otra que salir a comer los rastrojos (lo que queda de las cosechas), no es lo ideal pisar los rastrojos del cultivo. Si las vacas pisan los rastrojos tiene un impacto, hay compactación, se generan algunos daños en el suelo que después tenes que pasar otras máquinas que vayan abriendo esos poros del suelo, es más trabajo para el que siembra y es más costoso.

Así que decidimos sacrificar algunas hectáreas agrícolas para poner nuestras propias pasturas de alfalfa con cebadilla que eso va para mis vacas para hacer rollos.

Julián: Si uno mira rentabilidad solamente, seguro que la agricultura le gana a la ganadería. Ahora si uno quiere mirar estabilidad de sistema, conviene retirar un poco la agricultura y dejar a la ganadería ocupar espacios. Es lo que hacemos nosotros, mediante diferimientos de pastos o con pasturas implantadas que las vacas comen derecho. Al final del día son dos negocios complementarios para el que tiene superficie para hacer las dos cosas. Después el que hace un negocio solamente, tratará de maximizar su renta, solo para la agricultura, pasa acá mucho con la provincia (Misiones), cuando hablamos de forestación y ganadería también. Por eso después también salen sistemas como los silvopastoriles. Al final del día hay cuestiones que tienden a vincularse.

¿Qué tal las repercusiones que tuvieron luego de la emisión de los capítulos?

Lara: Todo el mundo nos escribió. El primer capítulo se emitió por Discovery tarde (a las 23.30) pero fue impresionante la cantidad de gente que nos escribió. De gente que conocíamos desde que éramos chicos, profesores de la universidad, compañeros de trabajo, todos los empleados contentos, ingenieros agrónomos, referentes del sector.

Julián. Creo que al final lograron un buen producto, el canal mostró una gran calidad de imágenes. Era medio asegurado que podía salir algo muy bueno como fue lo que salió a pesar de los actores (risas). A mi particularmente me sorprendió la calidad del producto para de alguna forma contar lo que hacemos nosotros. No es la situación de todo el mundo, ni siquiera es lo que nos pasa siempre, nos pasan más cosas, pero es parte de una campaña real. Cuando se estaba muriendo el maíz, se notó nuestra preocupación porque las plantas se morían por la falta de lluvias.

Lara: Nos queríamos morir todos, se finalizaba el capítulo y no iba a quedar nada para cosechar. No teníamos que mostrar.

Julián: Lo que ocurrió se mostró, teníamos mucho sufrimiento esperando la lluvia, fue así creo que hay muchas realidades distintas en el campo argentino porque es muy grande.

Lara. Nosotros por ahí somos muy tecnológicos, que es algo que está bueno para mostrar, no todo el campo es así, pero está bueno mostrar que hay un montón de tecnologías con las que vos podés manejar tanto la ganadería como la agricultura. Y que la gente común la aprenda, porque es una forma de acercar el campo a la ciudad. Por ejemplo puedo ver con mi celular desde Posadas, lo que están comiendo mis vacas en Rivas con una aplicación (BoosterAgro) que además permite visualizar el clima y la proyección de pronóstico en tiempo real.

Los capítulos de la mini serie pueden verse en: https://www.tudiscovery.com/discovery/mas-alla-del-suelo