Impulsan la creación de un banco de leche materna

sábado 28 de agosto de 2021

En Misiones existe una ley, la XVII – Nº 83 de creación de bancos de leche materna humana, que impulsa la creación de este tipo de bancos en la provincia. El documento es del año 2014 y fue modificado parcialmente en 2020.



El Rotary Club Puerto Eldorado, conociendo la existencia de la ley, inició una campaña para impulsar la creación del banco dentro del Hospital Samic de la localidad.



Mirtha Andino, presidente de la agrupación, explicó los motivos que llevaron a impulsar esta iniciativa. “Dentro de los distintos proyectos que impulsamos para beneficiar a la sociedad, este es sin dudas el más ambicioso. Pero a pesar de ser el más ambicioso tenemos una serie de ventajas que hacen posible su implementación como que el Samic de Eldorado cuenta con gran parte de los recursos necesarios”, contó.



Los beneficios de la alimentación de bebés y prematuros con leche materna son reconocidos por todas las organizaciones de salud, pero exceden el ámbito de la salud y abarcan otros aspectos.



“En principio es beneficioso -explica Andino- porque las leches maternizadas, esas que se compran, poseen ingredientes que no son naturales y eso puede traer complicaciones en la salud de los niños. Pero hay otras ventajas, por ejemplo, el costo para las madres o las familias ya que la propia ley establece que la distribución será gratuita, es decir que no podrá ser comercializada y significará un ahorro importante. Y además, también ayuda al medioambiente ya que se calcula que para elaborar un tarro de leche maternizada se utilizan alrededor de 4.500 litros de agua potable”.



En Argentina existen actualmente ocho bancos de leche materna humana.



“Nos ayudó mucho el doctor Luis Azula, quien está a cargo del banco de leche en Corrientes. Él nos explicó cómo comenzaron, los pasos que tuvieron que dar, cómo está organizado allá y otros beneficios que por ahí no conocíamos bien. De acuerdo a lo que él nos contó la inversión necesaria para instalar un banco de leche es de recuperación muy rápida. La internación de un niño prematuro por día cuesta aproximadamente $45.00 diarios, y la alimentación de leche materna humana a los prematuros acelera los tiempos de recuperación del niño. Esa es la experiencia que ellos tienen”, sostuvo, por su parte, Viviana Fonseca, otra integrante del grupo.



Para poder implementar el banco es necesario cumplir una serie de requisitos como contar con un espacio físico dentro del Samic, la compra de un furgón refrigerado, algún equipamiento del laboratorio y capacitación del personal.



Explicaron que el banco implica realizar un empadronamiento de las posibles donantes.



“Es necesario explicar que no todas las madres pueden ser donantes. Algunas porque toman un medicamentos específicos que las inhabilitan, otras por alguna enfermedad previa. Por eso a cada donante se le debe realizar análisis para ver si pueden efectivamente serlo. Además la leche materna se debe pasteurizar una vez recolectada y clasificarla, porque no todas las leches tienen las mismas características y se les dan a los bebés de acuerdo a su tiempo de vida. Pero para dar un ejemplo, el Doctor Azula nos cuenta que en Corrientes ellos recolectan unos 500 litros de leche que alcanzan para cubrir todas las necesidades de la provincia”, comentó Andino.



Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de estudio por las autoridades sanitarias.



“Hemos presentado notas a las autoridades del Samic, hemos hablado con el Ministro Alarcón, y recibimos en todos ellos una favorable a la propuesta. Por ello creemos que en poco tiempo podremos contar con el banco de leche humana materna en Eldorado, que servirá no sólo para atender las necesidades de Eldorado sino de toda la zona norte de Misiones”, concluyó Fonseca.