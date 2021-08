La informalidad laboral es mayor en personas con menos instrucción

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:04hs.

A menor nivel de instrucción es mayor el porcentaje de informalidad en el que se desempeñan trabajadores en Misiones, siendo las mujeres las más afectadas. Lo mismo sucede con las empresas, a menor tamaño la tendencia es de mayor informalidad, según el anticipo del informe número 20 de coyuntura económica del Odem (Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones) de la Universidad Gastón Dachary, cuyo director técnico es el doctor en Economía, Darío Ezequiel Díaz.



El trabajo, al que accedió El Territorio, sostiene que la precariedad laboral es una de las principales consecuencias del empleo informal, donde los trabajadores tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas y falta de acceso a oportunidades de capacitación y de sistemas de protección. Además, aclaran que el “empleo informal” se refiere al individuo bajo relación de dependencia que no cuenta con descuento jubilatorio o aporte.



El trabajo toma de referencia desde los 14 años. En tal sentido, detalla que en el aglomerado Posadas, hay 165.248 personas que conforman la población económicamente activa (PEA); en el aglomerado “Resto de Misiones” dicha población alcanza 261.746 habitantes. El 96,9% de la PEA del aglomerado Posadas está ocupada. Del total de la población ocupada, tanto la tasa de asalariados como la de informalidad es mayor en el resto de Misiones respecto del aglomerado Posadas, según datos surgidos del tercer trimestre del 2019.



Las ocupaciones informales son de 33,3% en Posadas y en el resto de la provincia asciende a 41,6%. En lo que respecta a sexo y rango etario se observa mayores niveles de informalidad en mujeres que en hombres. Para los trabajadores de entre 15 a 29 años la informalidad es mayor en el aglomerado Posadas con una diferencia de 18,8 p.p. (probabilidad del valor estadístico calculado) y 5,5 p.p. para mujeres y hombres, respectivamente.



El rango etario comprendido entre los 30 y 44 años indica una informalidad mayor en el resto de Misiones para ambos sexos; las mujeres presentan una tasa de informalidad del 57% frente a la de las mujeres del aglomerado Posadas del 26%; por su parte la variación relativa en la tasa de informalidad de los hombres es del 7,4% mayor en el resto de Misiones.



Las mujeres de 45 a 64 años presentan tasas de informalidad similares tanto para el aglomerado Posadas como para el resto de Misiones; mientras que, para el caso de los hombres, la tasa de informalidad en el resto de la provincia es 14,4 p.p. mayor a la del aglomerado Posadas (10,3%).



La tasa de informalidad más alta se presenta para aquellos trabajadores que no hayan completado el secundario, con tasas de 6,6% y 10,2% para el aglomerado Posadas y el resto de Misiones respectivamente.



En el aglomerado Posadas hay 1,4% de asalariados informales que no finalizaron la primaria o no recibieron instrucción; en el resto de Misiones dicha tasa alcanza el 4,6%. La tendencia se invierte para aquellos asalariados con un nivel superior incompleto, la tasa de informalidad del aglomerado Posadas es 2,9 p.p. mayor a la registrada en el resto de Misiones (3,3%).



En pequeñas empresas

La informalidad es mayor cuanto más pequeño es el tamaño de la empresa, es decir, cuando menos empleados posee. Aquellas empresas con hasta 40 empleados presentan tasas de informalidad de 19% y 24,3% para el aglomerado Posadas y el resto de la provincia respectivamente.



Servicio doméstico y en el agro

Se destaca la elevada tasa de informalidad en la rama de servicio doméstico, 78,9% y 83,7% para el aglomerado Posadas y el resto de Misiones respectivamente. Asimismo, las tasas de la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas, y construcción, presentan una diferencia de 42 y 27,2 de probabilidad en el resto de la provincia respecto del aglomerado.



La rama de actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presenta una tasa de informalidad del 48,2%; las actividades financieras y de seguros alcanzan el 37% para el resto de Misiones. En la mayoría de las ramas de actividad se observa tasas de informalidad más altas en el resto de la provincia; sin embargo, en la industria manufacturera, las actividades administrativas y servicios de apoyo, arte, entretenimiento y recreación y otros servicios, muestran tasas de informalidad mayor en el aglomerado Posadas.



Las ramas de la administración pública, defensa y seguridad social, y enseñanza, registran las tasas de informalidad más bajas.

La investigación

La investigación compara la tasa de informalidad del aglomerado Posadas con el aglomerado Resto de Misiones para el tercer trimestre del año 2019, a partir de los microdatos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) extendida, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) y el Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones (Ipec).