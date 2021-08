Kabul: el número de fallecidos por el atentado ascendió a 177

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Fuentes sanitarias informaron ayer que el número de fallecidos por el ataque terrorista perpetrado por un suicida del Estado Islámico en las afueras del aeropuerto de Kabul llega a 177, a la espera aún de un balance oficial de parte de las autoridades.



Sólo en el Hospital Wazir Akbar Khan se han recibido 145 cuerpos tras el ataque y medio centenar de personas se encuentra en estado grave. Además otros 16 fallecidos se contabilizaron en el hospital de la ONG italiana Emergency en Kabul, donde unos 40 pacientes fueron ingresados también con lesiones por la explosión.



Es muy probable que esta cifra siga aumentando en la medida que se conozca más información. A los 161 fallecidos de esos hospitales se suman 13 soldados de Estados Unidos y tres ciudadanos británicos, entre ellos un niño, según informaciones actualizadas ayer por los respectivos países.



Washington, por su parte, aseguró que en el ataque participó solo un atacante suicida, y no dos como se informó inicialmente.



El subdirector de Logística del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Hank Taylor, dijo que el Pentágono no cree en la versión de un segundo estallido el jueves “en o cerca” del Hotel Baron, próximo al aeropuerto. “Por tanto, sólo hubo un único suicida con una bomba”, indicó Taylor, quien agregó que todavía no están seguros de cómo se cometió este error de información, pero que posiblemente se produjo en medio de la confusión.



Amenazas latentes

Precisamente la rama del Estado Islámico en Afganistán había reivindicado el atentado, pero sólo reconociendo un atacante. Además, Estados Unidos estima que sigue habiendo amenazas creíbles contra su misión de evacuación.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que sus fuerzas están preparadas para afrontar dichos peligros, sobre los que no quiso dar más detalles.



Pese a ello, Kirby remarcó que la misión de Estados Unidos sigue en marcha como se había planificado y que todavía quieren terminarla para finales de este mes.



En ese lapso, esperan poder sacar del aeropuerto a las 5.400 personas que siguen esperando ser evacuadas.



En este contexto, decenas de angustiados afganos recorrían ayer hospitales de Kabul en busca de sus seres queridos luego de los tremendos atentados suicidas.



A pocos días de que concluya la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, el 31 de agosto, y por tanto los vuelos de evacuación masivos, muchos afganos siguen intentando salir del país.



Desde mediados de agosto, cuando los talibanes entraron en Kabul y retomaron el poder, han sido evacuadas más de 100.000 personas.

Esperan medio millón más de refugiados

El organismo de la ONU para los refugiados dijo ayer que espera hasta medio millón de refugiados afganos adicionales en 2021 en el peor escenario, debido al alto número de personas que está huyendo del país tras la vuelta al poder del movimiento talibán.



Según comunicaron, la situación en Afganistán “sigue siendo incierta y puede evolucionar rápidamente”.



La directora ejecutiva de la Red de Refugiados de Asia Pacífico, Najeeba Wazedafost, alertó ayer en conferencia de prensa virtual organizada por Acnur, sobre la “oscuridad que se avecina” en Afganistán en medio de una “serie de crisis trágicamente entrelazadas”.