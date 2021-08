La pandemia vuelve a golpear con fuerza en Estados Unidos

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Estados Unidos podría estar enfrentando una nueva ola de la pandemia de Covid-19, al registrarse alrededor de 100 mil contagios por día. Los nuevos casos diarios están formados casi exclusivamente por personas que no están vacunadas, en un país en el que sólo el 60% de la población recibió al menos una dosis.



Las muertes se registran en más de 1.100 por día en promedio y un estudio de la Universidad de Washington proyecta que 98.000 estadounidenses más morirán hasta principios de diciembre, con un número total de muertos de casi 730.000.



En las últimas 24 horas se registraron 820 fallecimientos, el máximo en un solo día desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.



El lunes, la cantidad de personas en el hospital con Covid-19 era de alrededor de 85.000, niveles que no eran vistos desde principios de febrero, mientras que el jueves la cifra había ascendido a los 100.317.



Los expertos dicen que la razón del auge de casos está en la variante Delta, más contagiosa, que provocó que los hospitales estadounidenses comiencen a enfrentarse a la posible falta de camas de terapia intensiva.



La cifra de casos más alta se registra en el sur del país, donde cada estado tiene la media más alta a nivel nacional: el récord lo tiene la Florida, con más de 17.000 personas hospitalizadas (cifra que se triplicó en el último mes), seguido por Texas, con más de 14.000 casos.



“Las unidades de cuidados intensivos de todo el país están repletas de pacientes extremadamente enfermos con el coronavirus, incluso en lugares donde las hospitalizaciones aún no han alcanzado picos anteriores”, informó Associated Press.