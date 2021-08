Para volver a lo más alto

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Independiente, que cedió el invicto que ostentaba en la Liga Profesional, recibirá a Colón, en un partido de la novena fecha que tendrá como protagonistas a dos equipos ubicados en la zona alta de la tabla de posiciones y con chances de adueñarse del primer puesto.



El encuentro se jugará a partir de las 20.15 en el Libertadores de América de Avellaneda, con Hernán Mastrángelo como árbitro y la televisación de Fox Sports Premium.



En caso de haber un ganador esta noche entre Independiente y Colón, la recompensa será el primer puesto en soledad.



En el caso del equipo dirigido por Julio Falcioni, cedió su invicto al caer el martes último en Tucumán ante Atlético por 2-0 y recibirá a Colón con un variante confirmada en la formación, el regreso en el mediocampo de Domingo Blanco tras purgar una fecha de suspensión, en lugar del misionero Patricio Ostachuk.



En tanto, Falcioni no sabe si contará con el delantero tucumano Sebastián Palacios debido a que está a punto de ser transferido al Panathinaikos, de Grecia, y, si se avanza en la negociación, será reemplazado por Braian Martínez.



En Colón, la buena noticia para el entrenador Eduardo Domínguez es que podrá contar nuevamente con Rafael Delgado, recuperado de una lesión muscular, y ocupará el lugar de Gonzalo Piovi, y la mala es que no tendrá a uno de los habituales recambios, Mauro Formica, quien sufrió una distensión y estará al menos dos semanas inactivo.



Arranca en La Plata

Gimnasia y Huracán abrirán en el bosque de La Plata la novena fecha de la Liga Profesional, en un partido en el que ambos necesitan del triunfo de cara a los promedios del descenso pensando en la próxima temporada.



El encuentro se jugará en el estadio de Gimnasia desde las 15.45, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.



En el Lobo se perfila sólo un cambio en el equipo, con el ingreso de Matías Miranda en reemplazo de Johan Carbonero, expulsado ante Lanús el pasado miércoles, en la derrota por 2-0.



A pesar de las dudas en torno a su continuidad en Gimnasia (9 puntos), tras la eliminación de la Copa Argentina y el flojo rendimiento del equipo que se acentuó con la derrota ante el Granate, la dupla que conforman Leandro Martini y Mariano Messera recibió el respaldo de algunos dirigentes triperos y por ahora seguirán en el cargo.



Tras el empate como local contra Vélez (1-1), el entrenador del Globo, Frank Darío Kudelka, cuenta con la mayoría de los futbolistas, aunque hay dudas con respecto al lateral Ismael Quilez, quien salió con un golpe en la rodilla ante el Fortín. En caso de no llegar, su reemplazante será Iván Valenzuela.



Además, Banfield, que acumula cinco presentaciones sin triunfos, será local ante Platense, que está anteúltimo y sólo supera al colista Arsenal.



El cotejo se jugará en el estadio Florencio Sola de Banfield desde las 18 con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports.

El Oso pega la vuelta a Vélez

Vélez confirmó en su Twitter el regreso del delantero Lucas Pratto para su segundo ciclo en el club luego de su paso entre 2012 y 2014.



El delantero de 33 años afrontará una nueva experiencia en el fútbol argentino desde sus competiciones en Tigre, Boca, Unión, Vélez y River.



Pratto buscará ponerse a punto tanto en el físico como en lo futbolístico luego de una inactividad obligada como consecuencia de una lesión en el tobillo que motivó una operación en mayo pasado cuando jugaba en Feyenoord de Países Bajos, al que había llegado libre desde River.