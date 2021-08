La indirecta de Lali Espósito para Tini Stoessel

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:00hs.

En la reciente emisión del reality La Voz sorprendió la devolución de Lali Espósito a la participante Camila Garay que eligió el tema ‘Miénteme’ de Tini junto a María Becerra. Y la sorpresa no fue por las indicaciones que le dio la jurado a la participante sino porque Lali demostró una vez más su admiración hacia Tini Stoessel y hasta le envió una indirecta.



Haciendo una parte del challenge del hit, ubicado dentro de los 50 temas más escuchados del mundo, la jurado concluyó con un beso a cámara dedicado a la ex Violetta: “Para Tini”, el que luego repitió en un primer plano.



Inmediatamente el gesto se viralizó en innumerables memes, muchos de los cuales pedían que la canción se interprete a dúo entre Tini Stoessel y Lali.



Esta no es la primera vez que Lali, de 29 años, manifiesta sus ganas de hacer algo junto a Stoessel. En mayo de este año, la cantante de ‘Soy’ había dicho que tenía intención de grabar una participación con Tini y, en diálogo con Teleshow, hasta había confesado sus ganas de entablar una amistad con ella.