Qué ver, leer y escuchar

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:00hs.

The Good Karma Hospital

TNT



La salud en un pueblo costero al sur de la India está en manos de doctores británicos e indios que atienden a turistas, inmigrantes y lugareños, mientras buscan el curso de sus vidas y se enamoran de un lugar precario pero encantador.



Call the midewife

Europa Europa



Nuevos desafíos llegan a Nonnatus House. Esta décima temporada llega con siete capítulos y un especial de Navidad llenos de amor, pasión, pérdida y duda. Estrena todos los martes a partir del 7 de septiembre a las 22.



Tu mundo y el mío

John Green



El excepcional don de John Green para contar historias y su inagotable curiosidad brillan en estos ensayos llenos de belleza, humor y empatía que ponen a la humanidad frente sus contradicciones y son, a la vez, una celebración del amor por nuestro mundo.



El juego del alma

Javier Castillo



Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre con la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada.



Meanwhile

Gorillaz



Nuevo EP con tres temas en celebración del carnaval y del barrio Oeste de Londres. ‘Déjà Vu’ con Alicaì Harley grabado en vivo en Londres; ‘Jimmy Jimmy’ con AJ Tracey, y ‘Meanwhile’ ft Jelani Blackman con

Barrington Levy.



Can’t Let Go

Robert Plant & Alison Krauss



Después de catorce años DE ‘Raising Sand’, los artistas vuelven a reunirse en un nuevo álbum: “Raise The Roof que anunciaron se lanzará el 19 de noviembre.

Como su antecesor, contó con la producción de T Bone Burnett para expandir esta colaboración.