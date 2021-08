Ex ministro afgano trabaja de repartidor en bicicleta

viernes 27 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El ex ministro de Comunicaciones y Tecnología de Afganistán, Syed Ahmad Shah Sadat, que abandonó Afganistán el año pasado para mudarse a Alemania, se gana la vida trabajando de repartidor de comida en un servicio de entrega a domicilio en Leipzig.

Las fotografías del ex ministro montado en bicicleta con una mochila de entrega de comida fueron publicadas en redes sociales y su historia fue ampliamente difundida por varios medios.

Sadat se unió al gabinete del ex presidente Ashraf Ghani en 2018, pero renunció a su cargo en 2020 debido a diferencias con el mandatario.

El ministro dejó Afganistán para ir a Alemania en diciembre de 2020 y cuando se quedó sin ahorros, empezó a buscar trabajo.

Relató en una publicación de Facebook, que “a pesar de tener dos maestrías y una licenciatura y 20 años de experiencia laboral, no sabía alemán y no pudo encontrar trabajo en Alemania según su profesión”. No obstante, dijo que “para avanzar en la vida, hay que trabajar”.

“No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un ex ministro trabajando”, escribió.