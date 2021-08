River cambió la cara y fue convicente

viernes 27 de agosto de 2021 | 6:05hs.

River superó a Aldosivi en el Monumental por 2-0 y quedó prendido en el torneo, a dos puntos de la cima, en el encuentro que cerró la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron de Julián Álvarez, a los 14 minutos del primer tiempo -después falló un penal- y de Enzo Pérez a los 15 del complemento.

Gallardo dispuso una formación particular: un 5-2-3, con los laterales en función de wines para hacer bien ancho de equipo, pero casi sin creativos, con Enzo Pérez como el más preparado para asumir dicha función.

Sin embargo, desde recuperación alta, a partir de la conducción prolija de Héctor David Martínez desde el fondo, o con el juego por las bandas, el local lastimó. Golpeó a los 14 minutos, con el gol de Julián Álvarez, con un remate cruzado de derecha jugando con la distracción que propuso Vigo ofreciéndose para el pase. Pero además provocó un racimo de situaciones de riesgo, en las que le faltó precisión o resolvió el arquero Devecchi.

A los 15, el propio Álvarez quedó mano a mano, pero el portero reaccionó con pericia para desviar la definición. A los 19, Suárez intentó una vaselina, también conjurada por el ex San Lorenzo. Y a los 24, el ex Belgrano tocó para Romero, quien no conectó de lleno cuando estaba cara a cara con el guardameta visitante.

El Tiburón padeció cada salida ante el pressing del elenco del Muñeco. A los 30’, Álvarez volvió a recuperar y enfiló hacia el arco. Devecchi intentó rechazar, pero el rebote favoreció al futbolista de la selección argentina. Tras el toque al medio, definió Suárez y Coloccini puso el codo: penal y expulsión. Sin embargo, Álvarez intentó picarla sin amagar y el arquero adivinó sin problemas.

La tónica no varió un ápice en la segunda parte. A pesar de los cambios en la visita, River siguió teniendo una marcha más que su rival (y mayor agresividad). Suárez lo perdió a los 8, con un tiro imperfecto y cruzado, pero fue Enzo Pérez el que borró las dudas a los 14. El mismo Suárez alargó para Casco, quien envió el centro al corazón del área y ahí surgió el mendocino, de palomita, para firmar el 2-0.

El Millo siguió en la búsqueda de un tercer gol y asedió sin parar el arco de Aldosivi. Pero, a los 42’ Braida hizo temblar el arco de River con un gran tiro en el travesaño, pero ya el marcador estaba sentenciado.