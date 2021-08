El complejo escenario de Misiones para sacar provecho a la hidrovía

viernes 27 de agosto de 2021 | 5:30hs.

Desde el gobierno nacional salieron ayer a explicar que Misiones se encuentra incluida dentro del flamante ente nacional encargado de la gestión y el control de todo lo relativo a la hidrovía Paraná-Paraguay, y en ese sentido advirtieron que la provincia puede impulsar los cambios que crea necesarios en materia de explotación y control de esa vía acuática.

Misiones, junto a otras provincias, integra el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable creado por la Nación, por ello “debe estar activamente formando parte y discutiendo el futuro de la hidrovía y las necesidades que tiene que ver con el tramo que no es central hoy para la Argentina, pero sí para nosotros”, dijo ayer a El Territorio el ministro de Industria de Misiones, Nicolas Trevisan al dar contexto al rol que tendrá la provincia en este espacio de decisión.

En tal sentido, también el gobernador Oscar Herrera Ahuad planteó ayer la necesidad de “insistir para que la Provincia tenga accesibilidad aguas arriba”, refiriéndose al tramo que le tocará negociar a la provincia.

Desde la Nación se añadió que “Misiones será una de las provincias, junto a Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, que formarán parte de la administración, el debate y el desarrollo de las acciones que realice el nuevo Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable”.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía de navegación y transporte comercial a través de los ríos Paraguay y Paraná que está regulado a partir de un acuerdo suscripto por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de junio de 1992.

Tras estar años en manos privadas, ahora vuelve al control estatal.

Fuentes oficiales del Ministerio de Transporte de la Nación explicaron a este matutino que desde el primer minuto cuando en agosto del año pasado se firmó el acuerdo federal de hidrovía entre el gobierno nacional y las provincias, siempre se habló de la vía navegable troncal que es la que se extiende desde la confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay hacia el sur.

Es decir, para el gobierno nacional no hay sorpresas ni ningún tipo de cambio en la letra del decreto publicado el miércoles pasado en el Boletín Oficial de la Nación.

Los desafíos que vienen

El mencionado decreto establece que el flamante ente que conforman el estado nacional y las provincias tendrá a su cargo todas las tareas referidas al llamado a licitación para obras de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento y dragado sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta las aguas profundas del Río de la Plata. Y, esa delimitación de la vía troncal no incluye el tramo del Río Paraná que bordea la costa de Misiones. Para incluir ese tramo del Río Paraná, primero hay que acordar las obras con la República del Paraguay porque se trata de un tramo que es límite internacional.

Trevisan, tras repasar lo que representó llegar a la actual instancia de la administración de la hidrovía por parte de la Nación, añadió que en ese proceso, “Misiones viene formando parte porque a pesar de no estar en la vía troncal que es el principal flujo de transporte que le interesa a la Argentina, está en uno de los ramales de la hidrovía. Un ramal que hoy para la Argentina no tiene actividad y que es en un 99% tráfico paraguayo”.

Hacia allí es donde deberá apuntar la provincia hacia la futura operación de ese transporte fluvial, donde podría tener un importante rol el Puerto de Posadas. “Con lo cual no veo que el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del cual se viene hablando y que tenga intencionalidad de dejar afuera a Misiones. Sí, lo que veo, por supuesto es que Misiones, todavía no tiene tráfico y que estamos en proceso de construcción de ese tráfico y de esa ruta”.

En ese sentido, añadió que la preocupación de la Argentina “tiene que ver sobre todo con el tráfico comercial que tiene que ver con el sector de los granos que se da en la zona de Santa Fe al puerto de Buenos Aires a Uruguay; que son las principales obras que tiene en mente el Estado nacional”.

Las obras en Paraguay

A su vez aporta otro dato: “Debe tenerse en cuenta que Paraguay viene haciendo obras en los pasos críticos, que se da desde la Represa Yacyretá hasta Confluencia, donde arranca la hidrovía troncal”.

Recordó que, al venir usufructuando tal recorrido, desde Paraguay “están haciendo esas obras de dragado con lo cual creo que también la Argentina está descansando en la necesidad de Paraguay de que esa vía esté operativa. En el medio de todo esto, estamos nosotros como unos convidados de lujo en una mesa en la cual de a poquito vamos a formar parte y que tiene diferentes aristas, como -por ejemplo-, la reserva de cargas que también nos puede afectar en este contexto”.

Recordó que la reserva de cargas la viene ejerciendo Paraguay desde hace muchos años. La norma indica que en la reserva de cargas el puerto paraguayo no puede tocar un buque que no tenga bandera paraguaya. Y, la Argentina -el año pasado- aplicó la misma ley de reciprocidad respecto a los buques extranjero.

“Eso a nosotros, nos preocupa un poco porque hoy el tráfico es principalmente paraguayo en esta vía y nosotros, vamos a depender de ver qué buques están dispuestos a subir hasta acá, a buscar o dejar cargas y volver a puertos de aguas profundas. Así que estamos en plena discusión”, dijo Trevisan.

A su vez añadió que Nación viene haciendo un seguimiento bastante de cerca de las obras que se están encarando en Misiones, además de aportar dinero, por ejemplo, para la compra de la grúa, “con lo cual vemos que hay un interés de Nación en desarrollar esta zona”.

Añadió que la Nación tiene contemplado que Misiones es una de las provincias con mayores niveles de exportación dentro de su producción, que es algo que el país está priorizando. “Así que no veo la intención de dejarnos afuera de un proyecto de Nación, sí veo que hay una mesa de negociación donde Misiones debe estar activamente formando parte y discutiendo el futuro de la hidrovía y las necesidades que tienen que ver con el tramo que no es central hoy para la Argentina, pero sí para nosotros”. El ministro de Industria de Misiones, Nicolas Trevisan añadió que en el final del Artículo 2 del DNU se faculta al Poder Ejecutivo nacional a que determinen nuevos sectores, dando cuenta de las posibilidades que se tiene para requerir obras. Pero a su vez insiste que son necesarias las obras para avanzar en la explotación de la hidrovía desde Misiones. “Nosotros entendemos que esas obras sí son necesarias y Paraguay no las hace, sin dudas la Argentina la va hacer sino sería impedir todo el tráfico, inclusive correntino, de exportaciones posibles. Entendemos y somos optimistas de que no nos están dejando afuera, pero tenemos que estar activamente formando parte de la negociación”.

Falta claridad

También añadió al referirse al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable que todavía no está muy claro el sistema de administración. Por ahora, se sabe que estará a cargo de un consejo directivo integrados por quince miembros. “Aún no queda claro en este Consejo quién va administrar la hidrovía y falta mucha letra chica para determinar cómo va a funcionar. Son siete los vocales a propuestas de cada una de las provincias signatarias del acuerdo Federal dentro de la cual Misiones está dentro del Consejo Federal de la Hidrovía. “Este es un momento donde se están repartiendo las cartas y es muy importante que sigamos formando parte y estando cerca”; al reiterar que en este momento si bien hoy no tenemos tráfico “necesitamos que fluya el tráfico hacia la Argentina ya sea por la reserva de carga como por las obras necesarias de dragado”.

Misiones requiere aval de Paraguay para avanzar

El senador Maurice Closs también intervino en el debate. Señaló ayer que “el país central sigue sin entender varias cuestiones de la amplia frontera internacional que comparte Misiones con Brasil y Paraguay y por eso se dan este tipo de situaciones que una vez más dejan a Misiones fuera de las obras necesarias para hacer del Río Paraná una autopista acuática”.

El senador advirtió que “es lógico” lo que plantea el decreto en cuanto a que las obras de dragado se harán desde el oeste correntino hacia el sur y que dejan a Misiones que se encuentra aguas arriba de esa zona fuera del terreno a trabajar. “No es un capricho. Obedece a que la parte del Río Paraná aguas arriba del kilómetro 1.238 es un tramo binacional que compartimos con Paraguay. Por lo tanto legalmente no se puede avanzar en una obra que primero requiere el acuerdo de los dos países”.

En ese sentido Closs dijo que “para trabajar ese tramo del Río Paraná que es binacional hay que acordar con Paraguay y esto no se hizo ni se está haciendo”.

Por eso, a criterio de Closs esta situación es “una muestra más de las dificultades que tiene Misiones por ser zona de frontera y la falta de conocimiento del país central”.