Vicky dijo que su ex busca que la declaren insana

viernes 27 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La alegría que caracteriza a Vicky Xipolitakis está empañada por el difícil presente que atraviesa en su vida personal. Tras su separación del empresario Javier Naselli, con denuncia por violencia de género de por medio, ahora la actriz se enfrenta a un inminente desalojo.

Asimismo, su ex marido pretende que la declaren insana y así poder quedarse con la tenencia de Salvador Uriel, el hijo que tienen en común, según relató ella.

En su espacio como panelista de Cortá por Lozano, la ex participante de MasterChef, se refirió al litigio que tiene con su ex marido y que involucra directamente al niño de dos años y ocho meses.

“Cuando el padre hizo unas pericias que fueron todas desfavorables y peligrosas para el nene, yo me puse ante la Justicia para decir ‘por favor hagan este informe nuevamente, pero háganselo al papá también’. Pero me sorprendió porque estas últimas no salieron como la otras: una le dio borderline, que es trastorno límite de la personalidad que puede llegar a cosas tremendas que prefiero no exponerlas públicamente y el otro que era una patología del ángel que es peligrosa”.

Asimismo, dijo sobre las pruebas que le realizaron a ella, “llamé a los abogados y me dijeron que dieron normales”.

Angustiada manifestó: “Estamos hablando de un padre del que no espero otra cosa. Trata de negar todo y demuestra lo que es permanentemente y es más de la violencia que vivimos y lo único que quiere es hacerle mal al nene y a mí. Es un camino re feo el que quiere tomar porque no es necesario”.

Vicky y el financista se casaron en febrero de 2018 y, el 12 de diciembre nació su hijo. Todo parecía trascurrir con felicidad y con cierta exposición mediática, hasta que pocos días después del parto, ella llamó al 911 pidiendo auxilio tras haber sufrido un episodio de violencia y denunció a Naselli.