Camila Cabello a favor de descansar sin culpas: “No somos robots”

viernes 27 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La taquillera artista cubana estadounidense Camila Cabello (24) hizo un posteo sobre la importancia de cuidar la salud mental: “No somos robots”, dijo la joven.

La cantante compartió en Instagram un alegato sobre el descanso y algunas ideas que trabajó en este último tiempo signado por la pandemia de coronavirus.

La pandemia atravesó a todas las personas de manera diferente y, a muchos, les sirvió como momento de reflexión. Camila confesó que durante el último año y medio aprendió varias cosas e hizo referencia a su salud mental: “No somos robots y nuestros cerebros no son computadoras”.

“Antes, literalmente, no tenía más remedio que detenerme y quedarme quieta, no sabía qué era el equilibrio entre el trabajo y la vida. Me sentí culpable durante los días libres porque sentía que no estaba siendo productiva”, confesó en un extenso post de Instagram. Por eso destacó la importancia del descanso.

“Comencé a ver cómo después de descansar durante ese período, cultivar nuevos pasatiempos, priorizar mi salud mental, mis amistades y relaciones, hacer tiempo para hacer ejercicios y también disfrutar de la pereza nuevamente, comencé a sentirme naturalmente inspirada, apasionada y mucho más creativa”, agregó.

Durante la pandemia y el parate que sufrió, especialmente, la industria del espectáculo, la cantante se vio obligada a frenar el ritmo al que estaba acostumbrada. En un principio, eso la hizo sentir mal, pero luego le sacó provecho.

“Hoy en día nunca me siento culpable por tomarme un tiempo libre porque sé que sin descanso, y tiempo para la alegría, la pereza y el juego, me sentiré agotada, estresada, triste y exhausta, y no podré hacer el trabajo”, explicó. Y fue más lejos, con una crítica a los mandatos sociales: “Es una cultura que usa el cansancio y los negocios como una insignia de honor”.

“La cultura constantemente nos hace sentir que no hacemos lo suficiente, pero no olviden que el descanso es necesario y sagrado”.

Finalmente, dejó un consejo a sus casi seis millones de seguidores: “Al regresar a la nueva normalidad, inculquemos valores en nuestros entornos de trabajo que prioricen al individuo de una manera holística. Por el bien de nuestra salud y felicidad durante nuestro breve tiempo aquí en la tierra. No somos robots y nuestros cerebros no son computadoras. Las estructuras sociales del trabajo y cómo se relaciona con la salud mental de un individuo necesitan una mejora”.

Cabello mostró hace algunas semanas el tráiler de Cinderella, su debut cinematográfico en Hollywood. El film musical que actualiza el famoso cuento de Cenicienta fue estrenado, originalmente, en 1950. Ahora, tendrá su versión moderna -que podrá verse el 3 de septiembre- en la pantalla grande.

Además, se conoció que junto a Olivia Rodrigo actuará en la entrega de los premios MTV Music Video Awards (VMA), que se celebrará el 12 de septiembre en Nueva York.

Cabello se ha convertido en una voz de referencia para las jóvenes al posicionarse en disconformidad con los mandatos sociales que pesan sobre las mujeres como los que tienen que ver con la belleza hegemónica.