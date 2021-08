Se estrena la serie MARADONA: Sueño Bendito

viernes 27 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La esperada serie Maradona: Sueño bendito, una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video que retrata la vida del máximo astro futbolístico mundial, finalmente tendrá su estreno el próximo 29 de octubre, en la víspera de lo que hubiera sido su 61 cumpleaños.

La bioserie, protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt, quienes encarnarán a Maradona en distintas etapas de su vida, se emitirá en episodios semanales a través de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

La producción fue rodada en cinco países diferentes -la Argentina, México, España, Italia y Uruguay- y en escenarios emblemáticos como La Bombonera o el estadio Azteca de México, en donde el futbolista alcanzó la gloria máxima durante el Mundial de 1986.

El elenco cuenta con figuras como Mercedes Morán y Rita Cortese, en el rol de Doña Tota; Pepe Monje y Claudio Rissi, como Don Diego; y Laura Esquivel y Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe.

También están Leonardo Sbaraglia, como Guillermo Coppola; Peter Lanzani , como Jorge Cyterszpiller; Marcelo Mazzarello, en el rol de Carlos Bilardo; Darío Grandinetti, como César Menotti; y Nicolás Furtado, como Daniel Passarella, entre otros. La miniserie tendrá una participación del actor y bailarín misionero Gustavo ‘Rulo’ Carvalho, que interpreta a Jorge Valdano.

La coproducción entre Amazon y la mexicana BTF Media fue dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta, quien en una ronda de prensa del año pasado con medios europeos y latinoamericanos se refirió al desafío de filmar una serie basada en la vida del astro.

“Diego es mucho más que un jugador de fútbol”, había advertido el director, para luego añadir: “Lo que lo diferencia de cualquier otro jugador es que es cercano, tiene el origen que tuvimos muchos y eso lo hace propio. No deja de representarnos, tanto en lo bueno como, a veces, en lo malo”.

La vida y leyenda del ‘10’ fue retratada en documentales como los filmes de Emir Kusturica (Maradona por Kusturica, 2008) o de Asif Kapadia (Diego Maradona, 2019) o la serie de Netflix Maradona en Sinaloa de 2019, que mostraba la intimidad de su experiencia como director técnico de Dorados, el equipo mexicano de esa ciudad.

Incluso el crack actuó de sí mismo en la película de ficción “El día que Maradona conoció a Gardel” (Rodolfo Pagliere, 1996), pero hasta ahora su historia nunca había sido objeto de una serie guionada.

Maradona: Sueño bendito fue escrita por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y contó con el visto bueno del propio Maradona, quien mantuvo varias conversaciones con el director Aimetta antes de que la producción entrara en grabaciones.

Oficial

El anuncio oficial de la fecha en que se estrenará la serie que se emitirá por Amazon Prime Video se realizó ayer y la noticia se hizo viral rápidamente. “Conocé al hombre detrás de la leyenda”, se lee en la promoción que adelanta que el próximo 29 de octubre estará disponible en la plataforma. El lanzamiento no es casualidad: al día siguiente, el 30 de octubre, Diego Maradona cumpliría 61 años. Y será el primero desde su muerte, el 25 de noviembre de 2020, que el mundo celebre sin el astro.

Maradona: Sueño Bendito se filmó dentro de un hermetismo puro: los actores firmaron contratos de confidencialidad, no podían mostrar nada a través de sus redes sociales -excepto que los productores se los permitieran a modo de promoción- y tampoco dar entrevistas públicas con detalles sobre sus respectivos personajes o bien, la historia.

El pedido de Diego y la polémica

Un tiempo antes de su muerte, el ex futbolista firmó un documento en donde pidió que en la ficción se contaran 14 hechos puntuales de su vida.

Así, el año pasado salió a la luz un documento que Maradona había firmado el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, en donde pedía expresamente que en la ficción se contaran determinados hechos. “Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la en miniserie que usted produce y que se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, dice en el escrito que, entre otros episodios, involucra a su ex suegro: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”.

La cautelar de Claudia

Apenas se hizo público dicho documento, Claudia Villafañe inició acciones legales con el fin de evitar que se cuenten determinados hechos que involucran a su familia. “Vamos a pedirle a la Justicia argentina, a una jueza de familia por el expediente de violencia, que sea ejemplar y evite la difamación de Claudia”, aseguró por ese entonces Elba Marcovecchio, abogada de la empresaria. “Esto es un atropello a la condición de mujer, es violencia en su máxima expresión, es violencia psicológica, económica y mediática. Además, ante todo lo que firmó Diego, vamos a tratar de que la serie no se emita. Por lo menos que la justicia pueda poner alguna medida cautelar fuerte”, indicó la representante legal de la ex esposa de Maradona.

Y la Justicia falló a favor de Villafañe al dictaminar una medida cautelar para que la serie no pueda utilizar ninguna imagen que pueda injuriar o calumniar a su persona. “La jueza acogió la carta documento que enviamos y envió una orden a Amazon y a la productora para que no se utilice la serie para violentar a Claudia. Es decir, que no se la difamase”, señaló la abogada.

Si bien Marcovecchio no tiene la certeza, especula que la demora en el estreno de la serie tiene que ver con la modificación que se debió hacer sobre el guión luego de dicha medida cautelar. De esta manera, se quitaron algunos detalles que Diego había pedido que estuvieran allí.

La letrada explicó a Teleshow que hasta el momento, nadie de la producción ni desde la plataforma se comunicó con Claudia Villafañe.

La abogada sostiene que su clienta esperará a ver Maradona: Sueño Bendito para determinar si considera que dichas imágenes la injurian o calumnian para iniciar acciones legales. Y advirtió: “Seguro lo hará. Es una serie que utiliza comercialmente la imagen caracterizada y la vida de Claudia sin su consentimiento”.