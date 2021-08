Hasta hoy, Edunam regala libros locales

viernes 27 de agosto de 2021 | 2:30hs.

Desde el miércoles pasado, y hasta las 11 de hoy, la Editorial Universitaria Edunam -de la Universidad Nacional de Misiones (Unam)-, está donando libros de distintos géneros al público en general. Se trata de unos 2.500 ejemplares editados en la casa que están siendo regalados, a elección de cada lector, y pertenecen a diferentes colecciones.

Cuentos, poemas, libros de historia, obras regionales, tesis que han sido trabajadas y convertidas en libro, obras de antropología, educación, economía y más; una gran variedad de ejemplares comparten el stand al aire libre que fue montado por el equipo de trabajo de la editorial.

“Creo que todas las colecciones están representadas en al donación. Hay ejemplares para todos los gustos y no solamente alumnos o docentes de esta la de estudios pueden pasar a retirar los libros; sino que todo aquel interesado puede acercarse y elegir hasta dos obras para llevarse de manera gratuita”, expresó Nélida González, directora de Edunam en diálogo con El Territorio.

La iniciativa comenzó luego de un lamentable inconveniente. Es que, debido a las intensas lluvias de esta semana, una de las paredes del depósito de la editorial fue filtrado y eso desencadenó humedad en un sector del edificio. Muchos ejemplares se humedecieron y ello obligó a sacar los libros de circulación comercial.

“No se trató de un problema estructural, sino que la filtración se debió al tapado de los conductos de desagote; las canaletas se taparon y ello derivó en la humedad en el depósito”, aclaró la directora al tiempo que resaltó que no solamente los libros que fueron afectados por el agua están siendo regalados; sino también aquellos que llevan mucho tiempo guardados: “Algunos no pueden ser vendidos porque las hojas ya no están tan blancas o porque llevan muchos años aquí, entonces también son parte de la propuesta que lanzamos este miércoles”.

Sin embargo, y aunque no están aptos para la venta, permanecen en óptimas condiciones para la lectura y es así que pasaron a cumplir un nuevo gran propósito: el de acercar a los lectores a la editorial regional.

“Nuestra idea, aprovechando estos ejemplares que fueron afectados, es que las familias misioneras puedan acercarse a la editorial, recorrer la librería, conocer y familiarizarse con autores locales y sobre todo, que cuenten en las bibliotecas de sus casas con libros impresos acá. Eso también favorece que los misioneros se familiaricen con nuestra literatura”, reflexionó González rescatando lo positivo de la pérdida patrimonial.

Asimismo, aseguró que la propuesta tuvo una enorme repercusión. En la primera jornada -por las condiciones climáticas- el stand fue armado dentro de la librería y muchos personas hicieron fila desde temprano para poder adquirir sus libros. En tanto ayer, improvisaron una mesa y estantes al aire libre y decenas de personas desfilaron por la vereda buscando sus ejemplares. Cerca de la hora del cierre, sólo quedaban algunos ejemplares en la mesa.

Luego de elegir los libros, cada persona debe anotar en una planilla impresa su nombre y los títulos de los ejemplares que escogió, de manera que la casa lleve un registro de los títulos y la cantidad de obras obsequiadas.

Recuperación y cuidado

Pero, además de donar las piezas literarias, el equipo de trabajo de la editorial también se encarga de explicar paso a paso a los lectores el proceso de recuperación y cuidado de cada ejemplar dañado. Por ello. Antes de que el lector se retire, lo asesoran respecto al procedimiento de cuidado y preservación de la pieza que eligieron en caso de que el ejemplar necesite un tratamiento.

“La mayoría de los libros están en buenas condiciones, no necesitan una recuperación. Sin embargo, para aquellos que necesiten un tratamiento especial, el equipo está disponible asesorando y enseñando cómo secar las hojas con papel de uso cotidiano -papel higiénico o de cocina-, cómo hojear las páginas y cómo airear la pieza; de modo que pueda ser rescatado, preserve su buena condición y pueda ser utilizado por el lector”, resaltó la directora.

Preferencias varias

Entre las piezas rescatadas, se pueden encontrar libros de poesías, cuentos, novelas, investigaciones regionales e históricas, de variadas colecciones; opciones para todos los gustos.

“Vine buscando un libro en especial, quiero completar la colección que tengo de un docente de la Unam; espero encontrarlo entre lo expuesto”, señaló Alejandro, en la fila; mientras que Teresa se acercó hasta el stand con el fin de escoger algún título que le llamara la atención.

Jazmín, por su parte, acudió buscando particularmente una obra referida a la carrera que cursa; y Tomás eligió una obra que cuenta la historia de las transmisiones de fútbol en Posadas “porque me gusta el fútbol y como estudio Comunicación Social estoy seguro de que me voy a enganchar”.

Cada lector puede llevar hasta dos ejemplares y el único requisito para retirarlo es asistir a la editorial (ubicada en la calle Coronel Félix Bogado al 2160) con barbijo y respetando los protocolos sanitarios impuestos en el marco de pandemia.

La propuesta seguirá hasta hoy, entre las 6 y las 11. Mañana, las piezas literarias que hayan quedado serán obsequiadas a las distintas bibliotecas populares de la provincia; de modo que cada casa de libro cuente con algunos ejemplares de la editorial universitaria.