Soria confirmó la imputación a Peña, Faurie y Pompeo

jueves 26 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, confirmó ayer que el fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la investigación por el presunto contrabando de armas y municiones a Bolivia que involucra al ex presidente Mauricio Macri, decidió ampliar la imputación al ex jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie y al ex secretario Ulvio Pompeo, y lamentó que un gobierno argentino electo por la voto popular haya “colaborado” para dar un golpe de Estado “en un país hermano”

“Al día de la fecha hemos tomado conocimiento de que el fiscal que interviene en la investigación del contrabando de armas y municiones a Bolivia decidió ampliar la imputación en el marco de la investigación que viene desarrollando a otros tres funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”, señaló Soria en declaraciones a Radio Télam.

Y agregó que las nuevas imputaciones corresponden a “quien era el jefe de Gabinete, Marcos Peña; también al ex canciller de su gobierno, Jorge Faurie; y al especialista del PRO en relaciones internacionales, Fulvio Pompeo”.

Con esta ampliación decidida por Navas Rial suman ya “once los imputados, contando el ex presidente (Macri)”, comentó el titular de la cartera de Justicia.

“Estos tres funcionarios junto con patricia Bullrich, Mauricio Macri, y quienes integraban los distintos organismos de seguridad de la Nación, el día 12 de noviembre estuvieron en un encuentro en Casa Rosada”, detalló Soria.

Y acotó: “Ese mismo día, en horas de la noche, despegaba un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina transportando armas y municiones al hermano país de Bolivia para sostener una represión y así seguir alentando el golpe de Estado” que derrocó a Evo Morales.

“Es la primera vez que un gobierno democrático de la Argentina, un presidente elegido por el voto, colabora con un golpe de Estado perpetrado en un país hermano como Bolivia”, recalcó Soria.