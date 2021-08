Mariano Martínez habló de las críticas en TikTok

jueves 26 de agosto de 2021 | 6:00hs.

En su debut en Showmatch La Academia, Mariano Martínez habló de la repercusión de sus videos en TikTok y las críticas duras que afronta por ello todos los días: “A mí no me da frío ni calor... Tengo una compañera actriz que me dijo: ‘Marian, por un cuarto de lo que te dicen a vos, yo no salgo de mi casa’. Y yo me cago de risa, porque la gente que te dice algo por un hate, te ve en la calle y te pide una foto. Eso es una verdad, porque no se anima a decirte lo que dice”. Luego agregó que “hay comentarios lamentables”: “¡Qué odio que hay, qué frustración! Siempre lo que uno dice de otro, habla de uno. Nada es personal, pero estaría bueno que también ayudemos entre todos y más, los medios masivos de comunicación, a transmitir eso más que otras cosas. Nada más, con buena onda”.