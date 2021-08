Santo tomé: en el centenario del Club Gallini, recuerdan el año que participaron del carnaval

miércoles 25 de agosto de 2021 | 22:20hs.

El club Carlos Gallini de Santo Tomé cumplió sus primeros 100 años. Y si bien, los festejos fueron austeros (en tema concurrencia de gente), hubo exposiciones de las diferentes actividades que allí se desarrollan, y el sorteo del ambicioso bono que organizaron.

También realizaron reconocimientos a deportistas destacados del club, entre otras actividades que fueron transmitidas en vivo mediante la fanpage del club.

La señora Esther Cohen recordó que fue reina del Gallini, allá por el año 1961, cuando el mencionado club decidió sacar una carroza al carnaval de Santo Tomé. El único año que el club salió como agrupación carnestolenda.

“En el año 1961 el Gallini hizo una carroza para presentarse en el carnaval. Corti, que era de (comparsa) Fon Fon, fue a pedir que fuera su reina. No me dejaron. También me pidieron para ser Miss Santo Tomé, pero tampoco me dieron permiso. Decían que después tenía que participar en todos los actos oficiales del año, y por eso no me dejaron. Luego la gente del Gallini fue en dos oportunidades a pedir por mí, hasta que convencieron a mis padres. Yo tenía 17 años”, recordaba Esther.

La ex soberana rememoró: “mi tía era la encargada de cuidarme, iba y venía al lado de la carroza. El carnaval se hacía sábado, domingo, lunes y martes. Después se descansaba. Y al próximo fin de semana lo mismo. Era por la San Martín”. “Mis tías no me dejaban sola, me llevaban siempre”.

En ese tiempo, las agrupaciones no se presentaban con escuela de samba. Cohen señaló que su comparsa tenía una canción, realizada con orquesta.

En cuanto al club, la ex reina recordó que en ese entonces “el Gallini tenía un techito, que era donde estaban los músicos, y era una cancha de básquet. Después las mesitas todas en el césped. Ahí se bailaba. El club siempre hacía bailes, traían muy lindas orquestas”.

“Mi mensaje para la gente del Gallini es que continúen así, que está muy lindo, y que me gustaría que vuelva a ser el Gallini de antes que hacía los bailes, con alguna orquesta de acá. Y desearle muchos éxitos, mucha suerte a los directivos, que no bajen los brazos, que está quedando todo muy lindo, nunca estuvo así”, afirmó Cohen.