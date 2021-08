Los libros en la calle, un concurso que premia la creatividad

miércoles 25 de agosto de 2021 | 12:13hs.

“El camino de la lectura”, se lee desde la vereda. El cartel en la pared oficia de título para presentar los códigos QR de los libros que participaron en el primer Concurso de Libro Álbum, organizado por el Instituto Jardín Modelo de Posadas. En esta ocasión, fueron diez los alumnos devenidos en escritores.

La convocatoria del certamen fue para estudiantes de cuarto a séptimo grado del establecimiento educativo, oficializada antes del receso de invierno. Los trabajos fueron evaluados por un jurado compuesto por docentes del establecimiento, miembros de la Biblioteca 2 de Abril, escritores y la asignación de premios contó con la colaboración de la escribana Lorena Marisil Fernández.

El acto de premiación se realizó el lunes en el establecimiento escolar, con todos los protocolos por la pandemia de Covid-19, barbijo y distanciamiento social. Acompañaron la jornada miembros de la Biblioteca 2 de Abril y autoridades del Servicio de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm).

El primer premio fue para Santino Viani, alumno de sexto grado, con su libro ‘Rastros que delatan’.

“Se trata de una ratita que entró a una casa en un día muy lluvioso, no sabía que allí vivía una familia que busca por todos los medios eliminarla, pero al final la ratita se escapa y se reencuentra con su propia familia, todas ratas”, contó el ganador.

El segundo premio fue para su hermano, Máximo Viani, de séptimo grado, quien compitió con su trabajo ‘Un viaje sin rumbo’.

“Mi libro trata de un hombre que vivía en la India y le encantaba esa cultura, pero sentía que en ese lugar no eran conservadas. Así empezó a visitar distintos lugares fascinado por sus culturas, hasta que llegó a América, de donde se sintió parte de esta cultura y se instaló aquí”, sostuvo.

Participaron además, de cuarto grado A, turno mañana: Luisana Sol Pérez con ‘El día del perro encontrado’; Octavio Diaz Núñez con ‘Cuando sea grande me gustaría ser’; y Anne Ludmila Quiroga con ‘La familia cuatro patas’.

Y de cuarto B, turno tarde: Mía Juliana Villalba de Olivera con ‘El anime que quiere ser niño’ y Tais De Los Santos ‘Rofo y semillita’.

De quinto grado: Benicio Stolaruk ‘ Mi casa, la luna’; de sexto grado, Eliana Mailén Herrera con ‘Panambí de la selva guaraní’, y Alma Micaela Molina con ‘Beth’.