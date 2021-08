Escándalo en el hockey nacional

miércoles 25 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Lo que empezó mal, terminó mucho peor: las Leoncitas se quedaron fuera de la posibilidad de acceder al Mundial sub 21 luego de perder con Canadá por 1 a 0. No se trata sólo de un resultado adverso: como transfondo, quedó en evidencia la improvisación, porque ambos seleccionados sub 21 de hockey sobre césped arrancaron el Panamericano Junior en Santiago de Chile con alineaciones de urgencia. ¿Qué pasó? Se detectó un caso de coronavirus cuando ambos planteles viajaban en el mismo micro desde Mendoza hasta la capital chilena, un escenario que obligó a aislar a ambas delegaciones y a reemplazarlas, incluidas los cuerpos técnicos.

De esta forma, con un equipo totalmente renovado -y de menor capacidad- las chicas se quedaron afuera, mientras que los Leoncitos ganaron en el debut ante Estados Unidos y hoy se medirán ante Trinidad y Tobago.

Una odisea en la Cordillera

Todo comenzó el lunes de la semana pasada, cuando los Leoncitos y las Leoncitas arribaron hasta Mendoza vía aérea desde Buenos Aires. El martes se trasladaron vía terrestre hacia Chile, y una vez que llegaron hasta el paso fronterizo Los Libertadores, se les realizaron un test PCR a cada uno de los deportistas y allí detectaron que uno de ellos era positivo. Ante esta situación, toda la delegación argentina que se trasladaba en el mismo colectivo no pudo continuar viaje hacia el país vecino y tuvo que regresar a Mendoza. Todos ellos fueron alojados en un hotel de la capital mendocina haciendo su respectivo aislamiento.

Luego, la Confederación Argentina y sus cuerpos técnicos salieron de modo urgente a rearmar esos planteles para poder competir, por la importancia que tiene el Panamericano, ya que es clasificatorio para la Copa del Mundo. Desde la Asociación Mendocina de Hockey pusieron a disposición jugadores, jugadores y entrenadores para poder rearmar los equipos y que pudieran estar en condiciones de viajar a Santiago. Sin embargo, más allá de los remiendos, la consecuencia deportiva fue costosísima para el hockey argentino.