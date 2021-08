Adiós al rolling stone Charlie Watts

miércoles 25 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Alos 80 años murió ayer Charlie Watts, el histórico baterista de los Rolling Stones.

La noticia fue confirmada por su publicista pasadas las 13, hora de Argentina, y puso de luto al mundo de la música.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts”, afirma el comunicado difundido a la prensa. Al tiempo que detalla que el artista “falleció pacíficamente” en un hospital de Londres, rodeado del amor de su familia.

“Era un querido esposo, padre y abuelo y uno de los más grandes bateristas de su generación”, recuerda el texto.

Además de confirmar la noticia, el comunicado también solicita que se respete la privacidad de su familia y amigos cercanos: “Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”.

La triste noticia llega semanas después de que Watts se retirara de la gira No Filter de la banda. El músico era miembro del mítico grupo de rock desde 1963.

Su publicista Bernard Doherty, dijo que el deceso se produjo en un hospital de Londres.

La noticia impactó en la prensa inglesa e internacional. Ls principales medios del Reino Unido reflejaron las palabras de Doherty e hicieron mención a la reciente renuncia del afamado baterista a la gira de la banda musical.

Watts, considerado uno de los mejores bateristas del rock, fue sometido a un “procedimiento exitoso” en la capital británica después de que se le detectara un problema durante una revisión de rutina.

Los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas, que comienza el próximo mes, y le prescribieron semanas de “descanso y recuperación”, según reveló el diario The Sun.

Watts bromeó entonces: “Por una vez, no he llegado a tiempo” y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”.

“Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por Covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, señaló el músico por aquellos días.

El objetivo de los Stones era que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

Al mismo tiempo se ganaba la vida como diseñador gráfico. Keith Richards y Mick Jagger lo querían en su banda: “Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios”, escribe Keith.

Sabían que era el mejor baterista del ambiente. Cuando se acercaron a él, Watts les hizo una pregunta prosaica: “¿Vamos a ganar plata?” Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto”. Él necesitaba al menos que le aseguraran dos shows semanales.

Pero cuando empezaron a tocar juntos hubo algo que al principio no funcionó del todo bien. Las partes no conseguían congeniar. Mick y Keith buscaban más energía, algo más musculoso. “Charlie tiene swing. Pero todavía no tiene el sonido correcto”, anota Keith en su diario. Ellos creían que no sabía rockear. A las pocas semanas el tándem con Bill Wyman se había afianzado y los Rolling Stones descansaban en su baterista tranquilo.

Así, en enero de 1963, se unió a su incipiente grupo, ejerciendo el rol de baterista y diseñador de portadas de sus álbumes y escenarios de gira. También ha girado con su propio grupo, Charlie Watts Quintet, apareciendo en el Ronnie Scott’s Jazz Club de Londres con Charlie Watts Tentet.

En 2006, Watts fue elegido como miembro en el Salón de la Fama de la revista Modern Drummer; en el mismo año, Vanity Fair lo incluyó en el Salón de la fama internacional de los mejores vestidos.

​ Según el reconocido crítico musical Robert Christgau, Watts es “el mejor baterista de rock”. En 2016, ocupó el puesto 12 en la lista de los “100 mejores bateristas de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone.



Sobre su vida

Nació el 2 de junio de 1941 en el University College Hospital de Londres, Reino Unido. Fue hijo de Charles Richard Watts, un camionero del London Midland & Scottish Railway, y su esposa Lillian Charlotte Eaves.​ Se crió junto con su hermana Linda, en el distrito Kingsbury.

Asistió a la Escuela Tyler’s Croft Secondary Modern School entre 1952 y 1956; como un colegial, mostró un talento para el arte, el críquet y el fútbol. Durante su infancia vivió junto con su familia en una casa prefabricada, en el 23 de Pilgrims Way en Wembley. Muchas de las casas de la zona habían sido destruidas por bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.12​

Su amor po la batería comenzó de muy pequeño. Cuanto tenía 13 años, se interesó en tocar la batería: “Compré un banyo y no me gustaron los puntos en el cuello. Así que le quité el cuello y, al mismo tiempo, escuché a un baterista llamado Chico Hamilton, que tocaba con Gerry Mulligan, y quería tocar así, con pinceles. No tenía un tambor, así que puse la cabeza del banyo en un soporte. Así empecé”.

Sus padres le compraron su primera batería en 1955; estaba interesado en el jazz y practicaba junto con los discos de que coleccionaba de 78 rpm.