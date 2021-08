Guzmán reiteró que Argentina busca cerrar un acuerdo distinto con el FMI

miércoles 25 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró que la Argentina está buscando un programa distinto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para refinanciar la deuda, al tiempo que sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas dijo que “hoy no está en la agenda repetir una medida extraordinaria”.

En declaraciones a la señal de cable A24, Guzmán confirmó que el organismo financiero internacional desembolsó 4.340 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG). “Hoy no estamos en default y los DEG nos dan una posición más robusta“, detalló Guzmán.

El jefe del Palacio de Hacienda explicó que “estamos negociando con el FMI, buscando cuidar al pueblo porque más deuda significa más escasez de dólares, menos dólares significa menos trabajo y más inflación y lo importante es que el acuerdo sea sano, que nos permita redefinir nuestros compromisos con el mundo de una forma sostenible”.

Facilidades Extendidas

Más adelante, Guzmán puntualizó que “hoy existen modalidades de programas en las cuales el plazo máximo es de 10 años que se llama Acuerdo de Facilidades Extendidas. Eso es lo que hoy se puede negociar”.

Pero el ministro reveló que “al mismo tiempo, multilateralmente estamos buscando construir otra línea de crédito, otra facilidad que se adapte a las circunstancias del mundo hoy. Estos programas que tiene el FMI son programas añejos, son programas del siglo XX, son programas que no se adaptan a un mundo en el cual muchas cosas han cambiado como es el caso del cambio climático que requiere de transformaciones productivas que a la vez requiere de cambios económicos que tienen plazo de madurez mucho más largos. Estamos trabajando así como lo hicimos con los DEG junto con el mundo en nuevas líneas de crédito con plazos distintos”.

Al ser consultado sobre la magnitud de los recursos recibidos del FMI, Guzmán sostuvo que “lo que recibimos del FMI es lo mismo que casi todo lo que distribuyó el FMI entre todos los países del mundo“.

Reducir la brecha cambiaria

Guzmán dijo estar trabajando para reducir la brecha cambiaria y ratificó que el dólar mayorista terminará el año a 102,40 pesos, “como se previó en el presupuesto”. Sobre la inflación, dijo esperar que en agosto se ubique por debajo del 3%. Y sostuvo que el dólar oficial estará en una tasa de devaluación de “24% a fin de año”.

A su vez, Guzmán descartó cualquier salto devaluatorio y afirmó: “Nosotros venimos con una política cambiaria consistente y eso no lo vamos a hacer. no hay nada que dañe más al tejido social y productivo que un salto devaluatorio”

El día en que los fondos de los Derechos Especiales de Giro del FMI llegaron finalmente al país y robustecieron las reservas, Guzmán aclaró que desde “ningún punto de vista se contempla una reducción del gasto público” como condición para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Otro Aporte Solidario no está en agenda

En cuanto al Aporte Solidario extraordinario sobre las grandes fortunas, el ministro dijo que “fue muy importante, en un contexto absolutamente extraordinario y por eso es una medida extraordinaria. La forma de tener una estructura tributaria progresiva donde paguen más los que más tienen, es con medidas que no son extraordinarias. Hoy no está en la agenda repetir una medida extraordinaria”. Finalmente, Guzmán consideró que “el Estado tiene un rol central en la recuperación económica y también en el desarrollo económico y por eso debemos tener una política fiscal expansiva, en la cual el Estado empujando la demanda permita que la actividad privada se multiplique priorizando la educación, la salud pública, la infraestructura y la ciencia y la tecnología”.