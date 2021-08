Áñez lanzó un dramático mensaje: “Ya no quiero vivir”

miércoles 25 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Tres días después de protagonizar un intento de suicidio, la encarcelada ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez lanzó desde prisión un dramático mensaje: “Ya no quiero vivir”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos, que no sé cuáles son. Pido a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, indicó en su último mensaje.

El mensaje está acompañado de un comentario escrito por sus allegados sobre la situación que atraviesa la ex mandataria que gobernó Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020 tras la polémica salida de Evo Morales del poder.

El sábado pasado, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo que Áñez intentó “generarse una autolesión” y precisó que la ex presidenta de facto presenta algunos “rasguños” en uno de sus brazos, pero se encuentra “estable”.

Uno de sus abogados defensores, Jorge Valda, expresó en un video que se trató de “un mensaje de ayuda, de socorro”, y pidió que le den la oportunidad de “salvar su vida” defendiéndose en libertad.

Áñez fue trasladada ayer a una clínica de la ciudad de La Paz para que se le practiquen algunos exámenes médicos, mientras se confirmaba una ampliación de la denuncia de golpe de Estado por la que está en detención preventiva desde marzo pasado.

“Ha sido traída para un estudio neurofisiológico; se trata de exámenes complementarios solicitados por una junta médica”, explicó Mónica Molina, responsable del consultorio privado al que fue trasladada la ex presidenta en medio de una gran atención mediática.

Afuera del centro médico, decenas de familiares de las víctimas de masacres políticas de 2019, por las que áñez está también en vías de ser procesada, se juntaron para reclamar justicia y protestar contra los cuidados poco habituales que recibía la ex gobernante de facto.

La de ayer fue la cuarta salida en menos de dos semanas de Áñez, en todos los casos para pasar por exámenes de salud.