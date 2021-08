Dos jueces rechazan la causa por el envío de armas a Bolivia

miércoles 25 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart rechazó quedarse con el caso del contrabando de material represivo a Bolivia y dejó en manos de la Cámara en lo Penal Económico la definición sobre quién debe tramitar el caso.

Es que para López Biscayart, la causa debe quedar en el juzgado a cargo de su colega Alejandro Catania, porque en ese tribunal se radicó la primera denuncia. Y es ahí donde debe tramitar toda la investigación.

La primera denuncia fue la del ex camarista Eduardo Freiler, en el juzgado de Catania. Poco después ingresó la denuncia del gobierno nacional ante Biscayart que avanzó con numerosas medidas.

En la causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a unas 11 personas, entre ellas al propio Mauricio Macri, al ex canciller Jorge Faurie, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.

La denuncia de Freiler le apunta también al entonces embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Álvarez García; al entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y al ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Enrique Amrein.

El ex camarista también consignó el contexto en el que se habría producido el envío de material bélico al señalar que el 10 de noviembre de 2019 Evo Morales debió dejar su cargo ya que corría riesgo su vida y dos días más tarde le negó el asilo solicitado.

El gobierno nacional denunció que el objetivo de envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia del Poder Ejecutivo.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.

Ayer, López Biscayart reivindicó el sistema de sorteos en la asignación de las competencias. Para el juez, el caso debe quedar donde se radicó y sorteó la primera denuncia. Esto es en el juzgado de Catania, y es allí donde deben acumularse las presentaciones relacionadas con el contrabando del material a Bolivia.

Soria apuntó contra Macri

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que las imputaciones al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie y al ex secretario Fulvio Pompeo en la causa son la consecuencia de “nuevas pruebas contundentes” que demuestran que se trató de una “acción orquestada por todo” el gobierno de Mauricio Macri.

En ese marco, consideró como “imposible que Macri no supiera, y que tantos ministros juntos hayan participado de una maniobra como esa sin que el entonces presidente no lo supiera.

De ese modo, aseguró que “no se despacha un avión Hércules con armas y municiones sin que los ministros de Defensa (Oscar Aguad) y de Seguridad (Patricia Bullrich) no lo supieran”.