Nuestra esencia misionera catalanizada en tintes simples

miércoles 25 de agosto de 2021 | 2:30hs.

“Para todos, el blanco ilumina y el negro opaca. Pero yo creo lo contrario. Para mí el color negro es la base de toda obra y permite que los demás colores resalten, por eso siempre parto del negro”, señala Juan Catalano, haciendo referencia a que la mayoría de sus pinturas se caracterizan por tener un fondo oscuro -o por lo menos algunos detalles en ese color-.

Esa sombra que pinta es la que facilita la luminosidad de los demás colores, permitiendo que la identidad de nuestra Misiones -como el rojo de la tierra o el verde de la selva- brillen con más fuerza.

Para Catalano, el color negro en la pintura es como el silencio en la música, “fundamental”, señala en diálogo con El Territorio, al destacar los colores característicos que expone en la muestra que se inaugura mañana y que reúne gran parte de su itinerario.

La exposición ‘Recuerdos de lo esencial’, en el Barcito del Centro Cultural Vicente Cidade, estará abierta al público desde mañana. Es la primera exposición que realiza del artista luego 5 años, cuando expuso en el Parque del Conocimiento en 2016.

En esta ocasión, además de las clásicas obras del artista, que son parte de su antología, se exponen también algunas piezas nuevas, concretadas en pandemia y que reflejan la realidad de estos días.

“Expongo sandías, mandiocas, lavanderas, peces, tacuaras, río, güembés; lo que pinto desde siempre”, señaló el artista, destacando que sus obras reflejan nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces.

En sus pinturas, el rojo de nuestra tierra se une con el agua del Paraná y los paisajes ribereños; y el verde de nuestra selva se combina con el calor de la región. Así confluyen sandías, pies al borde del agua, soles radiantes, pescadores, paseras con canastos, casas ribereñas, playa y más. Todo, condensado pintado con los colores primarios y algunos secundarios, elecciones características del pintor. “Nunca creí que hay colores más lindos que los originales en crudo. Las mezclas no son simples y no me representan. Yo trabajo con los colores que me gustan, y si los mezclo para mí nunca salen más lindos. No hay nada más hermoso que el verde, el amarillo, el rojo, el azul, en toda su simpleza”, reflexionó.

En sus obras todo nos es familiar. Capturando situaciones de lo cotidiano, Catalano configura una colección de nuestra identidad misionera. “Se exponen mis trabajos de años y algunos nuevos. Pero todos tienen las mismas características. Yo trabajo siempre desde la misma línea”, sintetizó el pintor comparando su itinerario artístico con un equipo de fútbol, parafraseando que hoy día, el fútbol se emplea a la hora de hablar de la política, la salud, el amor y otras cuestiones: “Se dice que si el equipo está bien no hay que cambiar. Así que para qué voy a cambiar mi estilo si así voy bien y a la gente le gusta lo que hago”.

Fiel a su estilo, las piezas nuevas que también son parte de la muestra expresan también el encierro y los conflictos sociales; dos problemáticas muy recurrentes en tiempos actuales y en muchas ocasiones, producto de la pandemia.

Riñas de gallos (resumiendo conflictos y disputas) y algunas figuras detrás de las rejas (materializando el encierro) sintetizan ambas cuestiones y le aportan actualidad a una muestra que refleja la idiosincrasia misionera.

Además, la exposición también exhibe -por primera vez al público- una nota firmada por Lucas Braulio Areco en la que se dirige personalmente a Juan Catalano y su esposa Inés para que asistan en su representación a un evento social.

Sobre la pieza histórica, Catalano recordó: “Don Areco siempre fue un hombre muy respetuoso y serio. Además, me tenía mucho afecto porque me conocía desde que pequeño, ya que mi padre y él tocaban música juntos. Y la nota que se expone en la muestra la tengo guardada hace muchos años”.

La muestra se inaugura mañana y estará disponible hasta el 7 de octubre. Las visitas se realizan con protocolos sanitarios. Para más información sobre días y horarios, consultar en el sitio oficial de Facebook Centro Cultural Cidade.