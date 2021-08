Liga Profesional: Independiente cayó ante Atlético Tucumán y perdió el invicto

martes 24 de agosto de 2021 | 21:34hs.

Independiente perdió 2 a 0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, y puso en peligro su liderazgo de la Liga Profesional de Fútbol. El Rojo, ahora, puede ser superado hasta por cinco equipos, que esperan expectantes por escalar. El que mejor parado está es Racing, con un punto menos, que juega esta noche con Central Córdoba en Avellaneda.

Se trataba de un partido clave para el Rojo, que no quiere ceder su puesto de privilegio. El equipo de Julio César Falcioni lidera la tabla con 15 unidades, pero tiembla su condición. De esta manera, perdió el invicto en la fecha 8 del campeonato, ya que acumulaba cuatro victorias y tres igualdades.

Independiente no jugó bien, es cierto, pero pudo haberlo ganado en ciertos tramos del encuentro, cuando el arquero del local, Cristian Lucchetti, respondió de la mejor manera para mantener el cero. Sin embargo, no solo que no se llevó los tres puntos, sino que lo perdió sobre el final.

En una ráfaga, entre los 40 y 41minutos del segundo tiempo, Franco Mussis y Renzo Tesuri marcaron los goles para Atlético Tucumán. Con este triunfo, el Decano trepó hasta la mitad de la tabla, con 11 puntos en ocho partidos disputados.

Para este partido, Falcioni tuvo que sustituir al mediocampista Domingo Blanco, quien vio la tarjeta roja en el último duelo, y se inclinó por una dupla de volantes centrales compuesta por Patricio Ostachuk (que llegó a Primera como defensor central) y Alan Soñora.

El Rojo ya había dejado dos puntos en el camino el fin de semana, al empatar 0 a 0 con Defensa y Justicia como local. Este martes, ni siquiera pudo sumar uno. En Independiente saben que si quieren seguir entre los primeros puestos tienen que reaccionar de inmediato, ya que varios equipos están muy cerca de esa zona.

El sábado desde las 20.15, el conjunto de Avellaneda recibirá a Colón, el último campeón del fútbol argentino. Será una verdadera prueba de fuego para Independiente, que quiere recuperarse de inmediato,

Por su parte, Atlético Tucumán venía de perder por 3 a 0 en condición de visitante frente a Sarmiento de Junín. No ganaba en el certamen desde la tercera fecha, ante Godoy Cruz. Ahora logró reencontrarse con el triunfo, nada menos que ante el líder.

Tras el resultado de este martes, el historial entre ambos quedó con seis victorias para Independiente, cinco para los tucumanos y tres empates.