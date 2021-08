Wanda: acto solidario de un programa de radio de a favor de Gabrielita

martes 24 de agosto de 2021 | 20:28hs.

Un lindo gesto solidario tuvo el propietario de la radio de frecuencia modulada “Signos” de Wanda, Fredy Samudio; que a través del programa por el conducido “Animal de Radio”, solicitó a los oyentes donaciones para la adquisición de una silla de ruedas postural, destinada a la niña Gabriela Mareco de 7 años de edad. Es que a la menor se le detectó en el mes de mayo de 2020 en el hospital pediátrico de Posadas, un tumor en el tronco encefálico.

Inmediatamente fue derivada al hospital Garrahan de Buenos Aires, y a partir de allí inicia el tratamiento con quimioterapia en el Madariaga; de ahí la necesidad perentoria de contar con la silla especial. “Era imprescindible la adquisición de la silla, pero no estaba dentro de mis posibilidades; entonces recurrí a mi obra social IPS sin obtener respuesta alguna. Cuando la desazón me estaba avanzando junto a mi familia, llegó el gesto invalorable de Samudio y de la comunidad de mi pueblo, que me permitirá adquirir la silla”, indicó el docente Ramón Mareco, cuya esposa es Gabriela Andino y que tiene dos hijos además de Gabrielita; Sebastián (15) y Faustina (9).

En tanto que Samudio mencionó que “el disparador de la colecta fue un llamado de mi hermana Luz, que me contó acerca de la no respuesta de la Obra Social a lo solicitado por Mareco; inmediatamente salimos en mi programa “Animal de Radio” que comienza todos los días a las 8 horas, a hacer un llamado a la vecindad. La respuesta fue contundente, 1 hora y media después –a las 9,30 horas-, habíamos superado el valor de la silla con una recaudación de $ 112.400,- Debo decir aquí, agregó Samudio, que el mérito fue de la vecindad y facilitado por ser el profe Ramón Mareco (ocupa el cargo de Director de Deportes Municipal de Wanda), una persona al igual que su familia, muy querida en la comunidad”.