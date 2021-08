San Pedro: empleados municipales en asamblea por aumento de sueldo

martes 24 de agosto de 2021 | 17:12hs.

Empleados de la municipalidad de San Pedro mantienen abierta la negociación por el aumento en los haberes, ya que consideran insuficiente los dos mil pesos no remunerativos propuestos esta mañana por el Ejecutivo Municipal.

Los empleados junto a los delegados de ATE, estuvieron en asamblea debatiendo sobre la necesidad de un aumento salarial, ya que la inflación torna crítica la situación económica de las familias y hasta el momento abrieron el diálogo a fin de acordar un incremento que realmente beneficie a los empleados.

"Estuvimos reunidos con los compañeros y decidimos no aceptar la primera propuesta, pedimos al Ejecutivo Municipal que afine un poco más el lápiz porque el incremento que ofrecen no solo es poco sino que también es no remunerativo. Esperemos se considere el trabajo de los compañeros y reciban un salario justo", indicó a El Territorio, Javier Báez, desde ATE.

En los próximos días habrá novedades sobre cuál será la decisión del Ejecutivo ante el rechazo a la primera propuesta.