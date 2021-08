San Pedro: vecino se encontró con nuevo rumbo que le quita parte de su chacra

martes 24 de agosto de 2021 | 10:27hs.

En los últimos meses fueron varios los casos de equivocaciones, así sea por desconocimiento o conocimiento de causa, donde personas intentaron trazar un nuevo rumbo para mensurar una superficie de tierra. En este caso un vecino de colonia Alegría, municipio de San Pedro, se encuentra indignado por la colocación de estacas que fueron puestas en su chacra, y de ser una mensura válida le quitarían más de 8 mil metros cuadrados.

El hecho de posible usurpación de la propiedad ocurrió a más de 18 kilómetros de la zona urbana de San Pedro, en una colonia ubicada sobre ruta nacional 14, donde un hombre contrató a un agrimensor para realizar la mensura de lo que sería sus tierras, sin embargo, no respetaron los mojones de datan de más de 40 años, para la impotencia de la familia Pereira, dueña de los lotes 17 y 19, sección 10.

De acuerdo a lo que indicó Rene Pereira, integrante de la familia damnificada, todo comenzó el día viernes cuando Manuel A, aviso sobre la tareas que realizaría, siendo llamativo que quieran realizar la medición un domingo, pese a que desde ese momento le pareció extraña la situación, no vio motivo alguno para impedir dicho trabajo, sin embargo terrible fue la sorpresa con la que se encontró en la mañana de ayer lunes.

"Yo le dije que domingo no es día de laburar, pero de todas maneras que le meta ficha, que respeten los mojones y que no había problema. Ayer me acerqué y vi que el señor había abierto un rumbo nuevo sobre mí propiedad, invadiendo estos lotes que pertenecen a la familia desde el año 1978, hace más de 40 años que fue adquirida por mis abuelos" indicó indignado a El Territorio, Rene Pereira.

Y continuó "Tumbaron mis plantas nativas, donde nunca se hizo desmonte por las vertientes de agua, es indignante que a esta altura, no podamos estar tranquilos, que cualquier persona traiga un agrimensor y abran un rumbo por dónde quieran, las estacas pusieron en medio de nuestra yerba mate" señaló Pereira.

En cuanto a la situación legal, Pereira no supo recordar, por la bronca que acarrea dicha situación, desde cuando exactamente esperan por el título de propiedad de los mencionados lotes pero aseguró que la familia abono por la mencionada tierra y aguarda que desde la Subsecretaría de Tierras de Misiones se les entregue dicho documento desde hace varios meses. La mensura de los lotes de Pereira, fueron realizados por un agrimensor Nacional en octubre del 2005.

El hombre realizó una denuncia por contravención en la Comisaría Seccional Primera de esta localidad y espera que la justicia intervenga para que no le quiten más de 8.700 metros cuadrados de tierra que hace más de 40 años pertenecen a la familia.

En cuanto al nuevo amojonamiento, se desconoce el motivo por el cual no se respetó la mensura que data del 2005.