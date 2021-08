Yanina Ávila, nominada: “Es una alegría inmensa”

martes 24 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La actriz misionera Yanina Ávila -quien incursionó en el cine con la película Especie de familia y saltó a la fama por su actuación en Crímenes de familia- fue nominada por su papel en esta última cinta a los Premios Cóndor de Plata.

Desde 25 de Mayo, localidad de la que es oriunda y donde actualmente reside junto a su familia, Ávila habló con Radioactiva sobre la nominación y mostró su alegría por la noticia.

“Estoy muy feliz, muy contenta. La verdad es que es una alegría inmensa”, señaló quien competirá entre otras actrices en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en la 69ª edición de los premios que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (Acca), distinguiendo a trabajadores de producciones argentinas estrenadas en cines y plataformas digitales.

Además, la actriz señaló que se enteró de la nominación a través de la productora con la que actualmente trabaja. “Ellos me contaron que quedé nominada. Yo me sentí muy emocionada con la noticia”, relató. “Siendo tan joven en el ambiente cinematográfico, ya que sólo participé en esta y otra película, me siento muy feliz con la nominación y las repercusiones que tuvo mi papel, así como las buenas repercusiones que tuvo la propia cinta en todo el mundo”, acotó.

Además de la selección por su interpretación, la película de Sebastián Schindel fue nominada en otras diez categorías: Mejor Película de Ficción, Dirección, Actriz Protagónica, Dirección de Fotografía y Mejor Actor de Reparto (Benjamín Amadeo), entre otras nominaciones.

Crímenes de familia, junto a La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem, son las únicas que compiten en once categorías.

Por la situación sanitaria, Acca informó que la entrega de premios se unificará a la que distinga a las mejores producciones de series y telefilms emitidos en televisión y/o plataformas digitales, y confirmó que se realizarán “en el último trimestre del año si los protocolos así lo permiten” y allí serán otorgados los galardones correspondientes a la edición anterior (anunciados el 25 de marzo).

Distinción internacional

Pero por si fuera poco, la nominación nacional no es la única que la actriz recibió en estos días, ya que semanas atrás también fue notificada de ser finalista en los Premios Platino de España, por su papel en la misma película.

Yanina quedó seleccionada en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que el propio Schindel y Pablo del Teso quedaron nominados por el Guión de esta película.

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con otros organismos, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

Su actuación

Su papel de Gladis, la empleada doméstica de Alicia (Cecilia Roth) y su marido, Ignacio (Miguel Ángel Solá), que es juzgada por un crimen terrible cuyos escabrosos detalles se van descubriendo conforme avanza la trama, la convirtieron en la revelación de la cinta estrenada en Netflix el año pasado.

La historia narra la caída en desgracia de Alicia, una madre desesperada que tratará por todos los medios de evitar que su hijo Daniel (Amadeo) entre en la cárcel tras ser acusado de abuso e intento de homicidio por su ex pareja.

Pero más allá de esta premisa inicial se esconde un relato plagado de enigmas, mentiras y conflictos morales. “Los conflictos que más me gustan trabajar son los que no tienen solución, los de la vida misma”, explicó Schindel respecto al filme que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que relata una cruda trama que articula precarización laboral, violencia de género, discriminación y salud sexual y reproductiva.

La película fue una de las más vistas en la Argentina luego de su estreno y ocupó el séptimo lugar en el ránking mundial de las más vistas en la plataforma de Netflix.