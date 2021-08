Payasos llevaron alegría a todo Capioví

lunes 23 de agosto de 2021 | 23:10hs.

En una jornada calurosa en la temperatura, también se pudo notar la cálida alegría que transmitían los niños en una tarde a puro juegos, bailes y risas en distintos barrios de la localidad, donde tres grupos de artistas se ubicaron en distintos sitios para evitar aglomeración en un solo lugar y además, para que todo el alma infantil pueda decir presente.

En simultáneo, los artistas se presentaron en el barrio 40 viviendas, en el barrio San Cayetano y en el parque de la ciudad. “La cantidad de gente que llegó en cada uno de los lugares fue justa, destacamos esto, porque no fue la explosión de niños que era lo que queríamos evitar y fue increíble cómo la comunidad acompañó, porque no solo se reunieron todos en un mismo sitio, sino que también, tanto los padres como los niños que concurrieron se cuidaban de no situarse en un mismo espacio, cumpliendo el distanciamiento y todos los protocolos”, sostuvo uno de los organizadores de la propuesta.

En los tres lugares, los payasos expusieron su talento con chistes, piruetas, música y baile para que los niños se motiven y acompañen con sus risas y aplausos. Además, tras la jornada que se llevó a cabo, se sirvió chocolatada para cada menor. “Ellos llevaron sus respectivos vasitos, le servimos la merienda acompañado con un bollo y cada uno quedó en su lugar, nadie compartió el vaso ni nada”, comentó el hombre.

En lo que resta del mes, se evalúa si habrá más presentaciones, mientras tanto, los artistas que llegaron para sonreír a los chicos quedaron conformes no solo con la concurrencia, sino también con la compañía de los niños y sus padres.