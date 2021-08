Quagliozzi: “La situación económica de los odontólogos es muy complicada"

lunes 23 de agosto de 2021 | 10:51hs.

No son tiempos gratos para los odontólogos. La baja de consultas, el aumento de los precios de los elementos que utilizan, y la necesidad regular los honorarios con las obras sociales y prepagas que obliga en muchas oportunidades a los pacientes a asumir los costos, que son muy altos, llevaron a que la atención odontológica sea uno de los servicios de atención médica más descuidados durante la pandemia.

En Misiones se presentó en la Legislatura un proyecto de ley que trata de regular los honorarios con las obras sociales y prepagas. “Hacemos una propuesta viable y será un bien no solo para los odontólogos sino para los afiliados para poder acceder sin mayores inconvenientes a la atención odontológica”, afirmó Oscar Quagliozzi, presidente del Colegio de Odontólogos de la provincia.

“La situación económica en los colegas está siendo muy complicada hoy por hoy como está planteado el sistema de obra sociales”, indicó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.

Quagliozzi expuso que hay gente que “hace trabajos en boca que no están habilitados para hacerlo, generando daño”. En ese sentido alertó que “en las redes se venden como mecánicos dentales que hacen prótesis”.

“A los odontólogos se nos tilda como careros pero la odontología es cara, los valores de nuestros insumos el 90 por ciento están dolarizados”, señaló.

Por otra parte, consideró que por lo general “el paciente no le da el valor a una pieza dentaria y no le toma como una inversión a la funcionalidad que te da a la boca, y que te da la posibilidad de poder masticar, de poder tragar con propiedad y no generar otros problemas”.

Un implante, depende del tratamiento específico, es el valor que puede llegar a tener. “Según la boca, la masticación, puede ser una corona de metal porcelana, zirconio, acrílico, valía mucho los precios entre 15 a 100 mil pesos”, manifestó Quagliozzi.

Por último enfatizó: “No hay que quedarse con el número final, hoy con el advenimiento de la tecnología es impresionante todos los sistemas que se están utilizando”.