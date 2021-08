lunes 23 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Tras su eliminación de la Copa Libertadores, River no pudo retomar la senda de la victoria. El equipo de Marcelo Gallardo empató 1-1 en su visita a Gimnasia en La Plata por la séptima fecha de la Liga Profesional y no logró cumplir su objetivo de acercarse al líder, Independiente.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo dieron una muestra de efectividad en el arranque y golpearon cuando el partido aún no había terminado de armarse. Iban tan solo tres minutos cuando Nicolás de la Cruz aguantó una pelota de espaldas, giró en su campo y mandó un estupendo pelotazo para el pique al vacío de Matías Suárez, que definió entre las piernas del arquero Rodrigo Rey para marcar el 1-0.



Pero Gimnasia no iba a tardar en reaccionar. Tan sólo cuatro minutos después, Luis Miguel Rodríguez, el histórico Pulga, conectó un cabezazo en el área que hizo una buena parábola y que se convirtió en el 1-1 ante un vuelo de Franco Armani que no dio el resultado esperado.



River intentó establecerse como dominador de las acciones, apostando a la circulación de pelota y a intentar conectar pases que rompieran líneas. Los ataques se volcaron, sobre todo, por el lado izquierdo, con los avances de Milton Casco. Sin embargo, le faltó precisión en los últimos metros ante un Gimnasia que esperaba para salir de contra.



Aunque ya no hubo más goles, la primera parte tuvo sus polémicas y sus momentos de preocupación. Sobre los 31’, Johan Carbonero se metió en el área y quedó cara a cara con Armani para definir al gol, pero fue desestabilizado por Héctor David Martínez y cayó. Desde Gimnasia reclamaron penal, pero el árbitro Pablo Dóvalo dejó seguir el juego.



Ya en la segunda parte el Millonario siguió insistiendo en busca de la segunda conquista de la noche, pero no estuvo preciso en los últimos metros.



Ese ímpetu de River se fue diluyendo y terminó sufriendo en el final con un avance de Brahian Alemán que la defensa terminó despejando con lo justo. Después ya no hubo tiempo para más y el Millonario no pudo cumplir con su objetivo de acercarse a lo más alto.