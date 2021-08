Cafiero sobre Macri: “¿Por qué lo querían ocultar tanto?”

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó ayer que habría que preguntarse “por qué lo querían ocultar tanto a (Mauricio) Macri cuando todos adherían y siguen adhiriendo” a los preceptos de su gestión, al ser consultado sobre el regreso del ex presidente a la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las Paso.



Por otra parte, el funcionario sostuvo que el Gobierno nacional puede “mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante”, y aseguró que hubo “una doble crisis”, una originada en el macrismo y otra en la pandemia de coronavirus.



En una entrevista con radio Mitre, Cafiero destacó la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Alberto Fernández el viernes último.



“El presidente volvió a reafirmar los compromisos de gestión con la sociedad argentina, las asignaturas pendientes y dónde tenemos que redoblar el esfuerzo”, explicó, y añadió que en ese sentido planteó que el Presupuesto 2022 “tenga esas prioridades de gestión”.



El Jefe de Gabinete también dijo que el Gobierno puede “mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante”.



“Creemos que estamos en el camino adecuada porque los números nos están acompañando”, aseguró el funcionario. Y remarcó que “hay una reactivación de la economía que es cada vez más sostenida” y que “este año vamos a crecer al 7%”.



También admitió que “tuvimos una caída en la economía muy fuerte por la pandemia”, pero dijo que en términos de empleo las medidas del gobierno lograron atenuar el impacto y proteger el trabajo. “Se perdieron 300 mil puestos de trabajo por la pandemia y ya hay recuperados 240 mil y todavía hay actividades que no están funcionando”, sintetizó.



También subrayó que “subió 14% la tasa de inversión en el primer trimestre” y hay “23.500 puestos industriales nuevos en la Argentina, superando los años de gobierno de Macri”.



Más adelante, consultado sobre el regreso del ex presidente a la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las Paso, el jefe de Gabinete consideró que lo que habría que preguntarse es “por qué lo querían ocultar tanto a (Mauricio) Macri cuando todos adherían y siguen adhiriendo” a los preceptos de su gestión.



Cafiero añadió que, en cambio, el Frente de Todos es “más transparente en ese sentido” porque todos tiene los mismos objetivos y no los ocultan, que son “volver a un modelo de producción y empleo que vaya disminuyendo la pobreza”.



En otro tramo de la entrevista, consultado sobre las imágenes de la reunión que se realizó en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, Cafiero recordó que el presidente “no se ocultó, pidió disculpas”, y consideró que en los medios la situación “está totalmente sobredimensionada”.