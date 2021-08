En pleno invierno, el calor convocó a miles de posadeños a las playas

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:04hs.

En pleno invierno y todavía con un mes por delante de la estación más fría del año, una ola de calor que arrancó la semana pasada y se extenderá al menos hasta mañana hizo cambiar actividades y rutinas a muchas personas.



En Posadas las playas de El Brete y Miguel Lanús tuvieron concurrencia tanto de quienes realizan deportes acuáticos o al aire libre como de bañistas que acudieron a refrescarse y despejarse de la rutina, alrededor de trece mil personas pasaron en los últimos días por ambos balnearios.



Este año la Municipalidad de Posadas decidió mantener una guardia de guardavidas durante todo el año para garantizar la seguridad de las personas.



“Hubo muy buena concurrencia de personas a los balnearios, muchos estuvieron en las costas. En números de personas en el sector de playa, esta semana estuvo con un registro total de 5.000 personas aproximadamente en el balneario El Brete y en el balneario Costa Sur de Miguel Lanús hubo unas 8.000 personas”, contó a El Territorio Isaac Villalba, director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera.



Por otro lado, señaló que “los balnearios funcionan como en temporada, con ingreso al agua sin inconvenientes y con la presencia de guardavidas”.



Ayer la ciudad de Posadas estuvo entre las cinco más calurosas del país junto a Las Lomitas, Formosa capital, Roque Sáenz Peña, Chaco y Orán en Salta. Un poco más atrás se ubicó Puerto Iguazú.



La capital misionera registró una temperatura máxima de 34° a las 16 y la sensación térmica fue de un grado más. En tanto que la humedad del ambiente estuvo muy baja y rondó el 28%.



En ese sentido, Villalba comentó que por las altas marcas del termómetro hubo personas que debieron ser asistidas.



“Tuvimos asistencias por golpes de calor a personas haciendo actividades. También altas de presión arterial. Pero gracias a Dios nada de gravedad. Igualmente está siempre la recomendación de hidratación, cubrirse del sol y no exponerse en horarios de la siesta que es cuando se dan las más altas temperaturas”, indicó.



Humo

Desde el miércoles de la semana pasada toda la provincia de Misiones, Norte de Corrientes y también partes de Brasil y Paraguay están siendo afectadas por humo en el ambiente, que parece nubosidad y cubre los rayos del sol, producto de los incendios.



El fenómeno ocasiona complicaciones en la salud sobre todo de personas con problemas respiratorios y con alergias y se estima que continuará al menos hasta mañana, cuando lleguen las lluvias que estarán acompañadas otra vez de bajas temperaturas.



Dificultad para respirar, tos, irritación y picazón en los ojos, lagrimeo y secreción nasal son algunos de los síntomas.



En ese marco los médicos recomiendan proteger los ojos con gafas de sol y en caso de que haya mucho ardor se pueden usar gotas lubricantes, aunque si las molestias continúan se debe realizar la consulta médica y no automedicarse.



A su vez, lo principal es mantenerse bien hidratado para de esa manera hidratar las mucosas respiratorias y cambiar el barbijo tres veces al día.



“La combustión genera un gas, que es el monóxido de carbono, y puede producir efectos dañinos en una persona en un ambiente cerrado”, explicó días atrás el oficial Elías Chagas, jefe de Bomberos de la Policía de la provincia.



En esa misma línea, hizo un llamado de atención a los automovilistas para que manejen con cuidado dado que el humo afecta la visibilidad y podrían generarse accidentes.



Pronóstico

Hoy se espera que sea el día más caluroso en el marco de la masa de aire caliente que está sobre la región generando elevadas temperaturas.



Según la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos de Fenómenos Naturales (Opad) esta jornada el tiempo estará bueno, templado por la mañana y caluroso por la tarde, con una mínima de 23° y una temperatura máxima de 36°.



Para mañana se prevé que la jornada esté con nubosidad variable, templado por la mañana y cálido por la tarde, aunque las máximas no llegarán a ser tan elevadas y en la zona Sur se espera que alcancen los 27°. Para la tarde-noche podrían darse chaparrones y tormentas aisladas.



De ahí en más el tiempo cambiará por completo y volverán las mañanas frías a frescas.



El miércoles se prevé que esté inestable todo el día y el jueves se espera en Posadas una mínima de 10° y la máxima llegará a los 20°.

En cifras

13.000 Entre las playas de El Brete y Costa Sur de Miguel Lanús se contabilizaron 13.000 personas en estos días de altas temperaturas.